MSI、Ryzen対応ゲーミングマザーにAMD B350搭載のマイクロATXモデルを追加

台湾MSIは17日、Ryzenに対応したAM4マザーボードの新モデルとして、チップセットにAMD B350を搭載したマイクロATXモデル「B350 GAMING PRO」を発表した。3月18日に発売し、店頭予想価格は税別10,980円。
ミドルレンジのゲーマー向けシリーズ「Performance GAMING」のマザーボード。メモリ回路を独立させ、配線の最適化を図ることでDDR4メモリの安定動作を実現するDDR4 Boostに加えて、独立したオーディオ回路や高品質コンポーネントを採用したAudioBoost、イルミネーション機能Mystic Light Syncなどを備える。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD B350
|メモリ
|DDR4-3200+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 2.0 x1×2
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Realtek 8111H)
|サウンド
|Audio Boost
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×6、USB 2.0×6、HDMI×1、DVI-I×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別10,980円