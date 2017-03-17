MSI、Ryzen対応ゲーミングマザーにAMD B350搭載のマイクロATXモデルを追加

台湾MSIは17日、Ryzenに対応したAM4マザーボードの新モデルとして、チップセットにAMD B350を搭載したマイクロATXモデル「B350 GAMING PRO」を発表した。3月18日に発売し、店頭予想価格は税別10,980円。

B350 GAMING PRO

ミドルレンジのゲーマー向けシリーズ「Performance GAMING」のマザーボード。メモリ回路を独立させ、配線の最適化を図ることでDDR4メモリの安定動作を実現するDDR4 Boostに加えて、独立したオーディオ回路や高品質コンポーネントを採用したAudioBoost、イルミネーション機能Mystic Light Syncなどを備える。