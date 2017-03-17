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      MSI、Ryzen対応ゲーミングマザーにAMD B350搭載のマイクロATXモデルを追加

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      台湾MSIは17日、Ryzenに対応したAM4マザーボードの新モデルとして、チップセットにAMD B350を搭載したマイクロATXモデル「B350 GAMING PRO」を発表した。3月18日に発売し、店頭予想価格は税別10,980円。

      B350 GAMING PRO

      ミドルレンジのゲーマー向けシリーズ「Performance GAMING」のマザーボード。メモリ回路を独立させ、配線の最適化を図ることでDDR4メモリの安定動作を実現するDDR4 Boostに加えて、独立したオーディオ回路や高品質コンポーネントを採用したAudioBoost、イルミネーション機能Mystic Light Syncなどを備える。

      ソケット Socket AM4
      チップセット AMD B350
      メモリ DDR4-3200+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 2.0 x1×2
      マルチGPU AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
      ストレージ SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      対応RAID 0/1/5/10
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Realtek 8111H)
      サウンド Audio Boost
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×6、USB 2.0×6、HDMI×1、DVI-I×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税別10,980円
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