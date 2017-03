a flood of circle佐々木亮介インタヴュー(前編)|ポスト・インターネット世代が奏でる"音楽の力"とは

10周年の総決算として年始にニューアルバム『NEW TRIBE』をリリースしたa flood of circle。全曲の作詞・曲を担当するバンドのフロントマン・佐々木亮介は、このアルバムの制作を通して、今までの枠の外へと飛び出した新しい音楽の在り方を意識するようになったという。



かつてビートルズが来日し、ロックが社会現象を巻き起こした50年前と現在とでは、音楽が世の中にもたらす力はどのように変わってきているのか。シーンの真っただ中にいる彼だからこその視点で、その見解を語ってもらった。



―年始に発売されたニューアルバム『NEW TRIBE』は最高の出来でしたし、a flood of circle(以下、afoc)の音楽、そして佐々木亮介の話を聞く度に音楽の力って本当にあるんだよなぁと痛感させられます。なので、今日は改めて"音楽の力"をテーマに話を聞こうと。



俺らの音楽を聴いて音楽の力を感じてくれているなら、むちゃくちゃ嬉しいですね。まさに今回のアルバムの最後に収録されている『Honey Moon Song』は"音楽の力"がベースになっている曲なんですよ。



―と、言うと?



順を追って話すと、去年ロンドンに行った時にザビエル・ステーブンソン、通称・ザブと出会って彼と3曲録ったんですけど、ものすごく手応えがあったんです。それで、今度はザブに日本に来てもらってアルバムを作っちゃおうと。その流れの中で最初に作ったのが『Honey Moon Song』でした。ザブは普段デヴィッド・ゲッタのようなEDMの人や、リアーナみたいなR&Bの人ともレコーディングをやっていて、さらにUKバンドのエディターズ、ラナ・デル・レイといったUSインディーともやっている。つまり、音に全然垣根がない人で、ジャンルにこだわらず来るもの拒まず何でもトライしたいというスタイルなんです。俺もそれに影響を受けたというか、今までロックンロールやブルースを更新しようと思ってずっとやってきたけど、ジャンルにこだわらなくていいんだと思えた。それで、『Honey Moon Song』のメロディーは、これまでの枠を取っ払ってビックなメロディーでどんなコード進行を乗っけてもはまるようにしてみたんです。コード進行もストレートなものだけではなく色々工夫を積み重ねて。でも、やればやるほど何を歌っていいかわからなくなってきちゃって・・・。



―わかる気がします。



今回のアルバムのほとんどの曲は誰かに向けて書いているんだけど、『Honey Moon Song』はそんな感じだったので、最初は誰に向けて書いているかもわからなかった。で、困っていた時に北海道のファンから手紙が来たんです。その人は病気で、症状がひどい時は首から上しか動かなくて、しゃべることしかできない状態になってしまうらしいんですけど、リハビリの時にafocの曲を聴いていたらなんと手が動くようになったということが書いてあって。その後もう一度手紙をくれた時は、指がちょっと動くようになったからと絵を描いて送ってくれたり。



―すごいなぁ・・・。



龍が空中に浮いているようなファンタジックな絵だったんですけど、そこに添えてあった手紙に"afocを聴くと力をもらえるんです"って。俺自身も音楽を聴くのはパワーをもらいたい時だし、音楽を聴くと生きていこう、という気持ちになる。ロンドンに行った時、バンドを俺なりに全力で10年やってきた中で無意識に作られた"自分たちの形はこうだな"という枠が破壊されて、今までの自分たちなんてみみっちいもんだったんだと思わされるような体験があったんだけど、その手紙をくれた人にとっては枠がどうこうなんて関係なく、俺らの音楽がすごいパワーになっていたということじゃないですか。"ライヴを観に行くためにリハビリを頑張っています"とか書いてくれていて、そうやって思いもしないところで俺らの音楽を聴いて頑張れた人がいる、それって月にたどり着くよりマジで難しい事してるんじゃないかと思えて、それで『Honey Moon Song』という曲ができたんですよね。



―ええ。



今って、それまで俺自身が枠にはめていたように、何事も囚われやすい時代なのかなと思うんですよ。SNSとかで発信すればするほど見張られている感じがするし、無意識な不自由さを感じている。でも、その手紙をくれた人のエピソードは、そういった今の時代に蔓延る枠を破壊してくれる、生命力みたいに思えたんです。



―『Honey Moon Song』は名曲だし、僕のようなオヤジでもガツンと来る歌詞です。でも、そういう音楽の力を人に伝えるのってネット時代の今では難しくないですか? ビートルズやディランがデビューした時代とはやはり違う気がするんですよね。



ビートルズとかディラン的な熱の伝わり方はしないでしょうね。でも、ビートルズにしてもディランにしても、何かをミックスして新しいことを作ろうとしていた人たちじゃないですか。例えば最近だとチャンス・ザ・ラッパーがやっていることって、それの現代版のような気がするんですよね。彼はネットという場所をすごく上手く使っているんです。彼のTwitterもすごく面白くて、この間の大統領選挙の時にみんながトランプに入れるな! とツイートしている中で、彼だけはひたすら選挙に行こうと言い続けていたり、作品をレーベル契約せず無料ストリーミング配信でリリースしたり、俺はそういうの、すごく好きなんですよね。だから、ネット世代に対して俺はぜんぜん悲観的じゃないです。50年前のロックの価値観のままだとネットには合わないかもしれないですけど。それと・・・。



―それと?



今ってアメリカもイギリスも日本も、ヒットチャートにバンドがいないじゃないですか。まったくいないわけではないけど、昔よりは少なくて圧倒的にソロアーティストが多い。そんな時代にバンドでどう戦っていくかを考えると、昔の価値観で戦い続けるのではなくて、"ネット後"のバンドにならないといけないと思うんです。もちろんビートルズもストーンズもディランも大好きですけど、ポスト・インターネット、あるいはポスト・ヒップホップでしか出来ない音楽があるはずだと思っていて、そこに希望を持っています。その一歩が、今回のようなジャンルレスに何でもやるエンジニアと日本人のロックバンドがぶつかった時に生まれた音楽。とは言え、まだまだですけどね(笑)。







―ちなみに、同世代でこいつらスゲー! みたいなバンドっています?



うーん・・・こうやってすぐにロックバンドの名前が出てこないのが、俺はむしろチャンスだと思ってるんですけど(笑)。誰もやっていないような新しいことがバンドという形態でもできるんじゃないかという希望がある。実際、今ってチャンス・ザ・ラッパーも生バンドのSocial Experimentと組んでいたり、ケンドリック・ラマーもバックバンドを従えている。テレビとかで演奏する時もバックは絶対に生演奏で、ヒップホップがトラックだけでラップする時代じゃなくなってきているんです。そういう意味では生楽器のバンドもまだまだチャンスがあるし、そこに希望の光を感じています。ただ、それが4人組のバンドじゃないっていうね(笑)。それを4人組のバンドに取り戻せるかどうかのトライアルです、俺らは。それは本当にちょっとの光だけどそこに懸けているし、絶対に諦めたくない。



―偉い!



今ソロアーティストが強い時代ってことは、もう一回バンドが強い時代がきたっていいわけですよ。それをどこかで諦めて、いかにもなロックンロールをやってこれが僕達ですっていう枠を作るのは絶対に嫌だ。それじゃあ何も変わらないし、俺は変わっていくものが正しいと思っているので。



―ただ、ロックも90年代以降、サウンドもライヴ・パフォーマンスも正直出尽くした感じがしているのですが、その辺はどう思いますか?



(新しいものを創るのは)難しいとは思います。だって、鍵盤を使っている限り音階は12個しかないし、ギター使っている限り弦は6本しかないわけで。俺は今、音楽シーンの中でゴスペルがすごい存在感を持っていると思っているんですけど、例えばボン・イヴェールもエフェクターの使い方とか声の重ね方がゴスペルっぽいし、ケンドリックやチャンスやフランク・オーシャンやカニエにしても、今注目を浴びている音楽ってみんなヴォーカルが多重録音されていて、それがゴスペルを彷彿とさせるんですよ。いろんなものがメカニカルにコントロールできるようになって、これ以上どこに行こうかとなった時、みんなそこにもう一度戻って来るんだな、と。



―それって声を重ねている部分だけじゃなく、ゴスペルの精神性も踏襲している気がしません?



そうだと思いますよ。具体的な実効性とかよりも、もう祈らなきゃいられないような時代にきちゃっているのかも。



―人間は祈ると細胞に変化が生じるって聞いたことがあります。21世紀の音楽の力として、祈るロックというのもアリなのかもしれないですね。



本当は祈るだけじゃダメで、行動しなきゃいけないんですけどね。でも、それくらい今はキツい時代ということなのかもしれない。ゴスペルって俺はまだ生で体感したことがないんですけど、話を聞いたり本を読んだり、アナログレコードを聴く限り、とにかく振動波がすごいんですよ。いろんな人の声が混ざることで、楽器以上の振動が生じる。楳図かずおさんの『漂流教室』という漫画の中にも登場人物達が雨を降らせるために校歌か何かを合唱して空気を振動させるシーンがありますが、そもそも空気を振わせるって、めちゃくちゃアナログな行為じゃないですか。インターネットでは空気は震えないけど、そんな時代の中で生のゴスペルみたいに人数をたくさん入れて歌うことや声を重ねて歌うことに何かあるのかなと思っていて。それが見つかれば、新しい形のロックというのも見つかるかもしれない。



―ノコギリ奏者のサキタハヂメさんと話した時に、森でノコギリを奏でると、その振動に反応して森の生物達が声を出すんですって。人間もこのゴスペル的な空気の振動に反応してみんなで祈りの歌を歌い出せば、平和がやってくるかもしれませんね。佐々木さんバリの理想論だけど(笑)。



(笑)。こんな時代だからこそ、みんなもっと理想を語るべきだと思いますよ。





RYOSUKE SASAKI

佐々木亮介 1986年生まれ。a flood of circleのヴォーカル&ギター。2006年に同バンドを結成し、09年にメジャーデビュー。現在のメンバーは佐々木に加え渡邊一丘(ドラム)、HISAYO(ベース)。2017年1月18日に最新アルバム『NEW TRIBE』を発売した。http://www.afloodofcircle.com/





