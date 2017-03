ジェイソンの美少女フィギュア、台座をリニューアルした新バージョンが登場

2003年に公開された映画『フレディVSジェイソン』に登場するジェイソン・ボーヒーズの美少女フィギュアが、台座をリニューアルした新たなバージョンで2017年7月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は8,424円(税込)。

同社が展開する「HORROR美少女」シリーズより再生産される今回のフィギュアは、1/7スケールのサイズ感。山下しゅんや氏の描き下ろしイラストを毒島孝牧(ブスジマックス)氏が立体化し、斜めにかぶったホッケーマスクだけでなく、ジェイソンのパワフルさを彷彿とさせる力強いたたずまいや割れた腹筋も再現。両手の持った斧と鉈は取り外しでき、スペースに応じたディスプレイが可能となっている。

またクリスタル・レイクの湖畔の水たまりをイメージしたベースは、本体とのホールド性を高めた金属製に変更。さらに、同時にリニューアル再生産される「HORROR美少女 フレディ・クルーガー」と共に飾る事を想定したスケール感やベースのデザインとなっているため、両フィギュアを並べるとより因縁の対決の再現性を高めることができる。

商品価格は8,424円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年7月を予定している。

TM & (C) New Line Productions, Inc. (s17)