「鋼の錬金術師」エド、ロイ、エンヴィーをイメージしたバッグや名刺入れ

「鋼の錬金術師」のキャラクターをモチーフにしたアイテム。 (c)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

荒川弘「鋼の錬金術師」のキャラクターをモチーフにしたバッグ、バッグチャーム、カードケース、名刺入れが、SuperGroupiesにて発売される。

ラインナップされたのは、ショルダーストラップが取り外せるブック型のショルダーバッグや、ロイ・マスタングが着ている軍服とエンヴィーをそれぞれイメージしたリュック。さらにエド、ロイモデルのミラー付きバッグチャーム、マルチカードケース、名刺入れも登場した。練成陣の型押しが施されたアイテムや、「One is all, all is one.(一は全、全は一)」のフレーズが刻まれたブック型のグッズなど、ディテールまでこだわって制作されている。

各アイテムの予約は本日3月15日から4月2日まで受け付け、7月中旬より順次届けられる。値段はショルダーバッグが9504円、リュックが1万584円。マルチカードケースは5184円、名刺入れは6264円、バッグチャームは4212円で用意されている。

(c)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。