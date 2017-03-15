舞台「BRAVE10」伊佐那海役は礒部花凜、キャスト13名のコメントがジーンに

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伊佐那海役を演じる礒部花凜。 (c)霜月かいり・KADOKAWA
霜月かいり原作による舞台「BRAVE10」の追加キャストが発表された。ヒロイン・伊佐那海役を礒部花凜が演じる。
「BRAVE10」は真田十勇士を題材にしたスタイリッシュアクション作品。舞台は中村優一が主演で霧隠才蔵役を務め、6月28日から7月2日にかけて東京の全労済ホール スペース・ゼロで上演される。本日3月15日発売の月刊コミックジーン4月号（KADOKAWA）には、メインキャスト13名のコメントが一挙掲載されているので要チェック。
舞台「BRAVE10」
期間：2017年6月28日（水）～7月2日（日）
会場：全労済ホール スペース・ゼロ
原作：霜月かいり「BRAVE10」（KADOKAWA 刊）
脚本・演出・映像：ヨリコジュン
キャスト
霧隠才蔵：中村優一
伊佐那海役：礒部花凜
真田幸村：伊万里有
海野六郎：宮城紘大
アナスタシア：護あさな
由利鎌之介：櫻井圭登
猿飛佐助：北川尚弥
筧十蔵：鷲尾修斗
三好清海：新井將
弁丸：篠原立
根津甚八：小波津亜廉
石川五右衛門：立道梨緒奈
伊達政宗：小坂涼太郎
服部半蔵：遊馬晃祐
(c)霜月かいり・KADOKAWA
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