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      舞台「BRAVE10」伊佐那海役は礒部花凜、キャスト13名のコメントがジーンに

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      伊佐那海役を演じる礒部花凜。 (c)霜月かいり・KADOKAWA

      霜月かいり原作による舞台「BRAVE10」の追加キャストが発表された。ヒロイン・伊佐那海役を礒部花凜が演じる。

      「BRAVE10」は真田十勇士を題材にしたスタイリッシュアクション作品。舞台は中村優一が主演で霧隠才蔵役を務め、6月28日から7月2日にかけて東京の全労済ホール スペース・ゼロで上演される。本日3月15日発売の月刊コミックジーン4月号（KADOKAWA）には、メインキャスト13名のコメントが一挙掲載されているので要チェック。

      舞台「BRAVE10」

      期間：2017年6月28日（水）～7月2日（日）
      会場：全労済ホール スペース・ゼロ
      原作：霜月かいり「BRAVE10」（KADOKAWA 刊）
      脚本・演出・映像：ヨリコジュン

      キャスト

      霧隠才蔵：中村優一
      伊佐那海役：礒部花凜
      真田幸村：伊万里有
      海野六郎：宮城紘大
      アナスタシア：護あさな
      由利鎌之介：櫻井圭登
      猿飛佐助：北川尚弥
      筧十蔵：鷲尾修斗
      三好清海：新井將
      弁丸：篠原立
      根津甚八：小波津亜廉
      石川五右衛門：立道梨緒奈
      伊達政宗：小坂涼太郎
      服部半蔵：遊馬晃祐

      (c)霜月かいり・KADOKAWA


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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