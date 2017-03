中部国際空港、顧客サービスランキングで3年連続世界一に--SKYTRAX社

3月14日にアムステルダムで開催された航空業界の世界的格付け会社・SKYTRAX社が実施する「SKYTRAX WORLD AIRPORT AWARDS 2017」において、中部国際空港セントレアは「Regional Airport」ならびに「旅客数規模別」の2部門において世界第1位を受賞した。

「The World's Best Regional Airport」はSKYTRAX社がRegional Airportとして定義した、「通常、首都以外の都市に位置し、主として短~中距離路線が運航され、長距離国際路線の主要ハブではない空港」を対象とした顧客サービス評価ランキング。Regional Airport部門における世界第1位は3年連続で、アジア地域のRegional Airportに限ると7年連続の第1位となる。いずれも、空港スタッフのサービスや空港の清潔さ、レストランの豊富さにおいて評価が高かったとされた。

14日にアムステルダムで開催された表彰式において、同社代表取締役社長の友添雅直氏は「本年もお客さまから高い評価をいただき感謝している。空港で働くメンバーが一体となって取り組んできた成果であり、引き続き、さらなる高みを目指し、皆様に選ばれる空港を目指してまいりたい」とコメントしている。

なお、中部国際空港が今回受賞したのは、Regional Airport部門「The World's Best Regional Airport」第1位(3年連続)、Regional Airports in Asia部門「Best Regional Airport - Asia」第1位(7年連続)、旅客数規模別部門(1,000万人~2,000万人)「Best Airports : 10-20 million passengers」第1位(2年連続)、The World's Top10 Airports 2017(世界の空港総合評価。世界の550の空港を対象とした顧客サービス評価に関する総合のランキング)第7位(2016年6位)となる。

The World's Best Regional Airports

1位 中部国際空港/日本(※1)

2位 シンシナティ・ノーザンケンタッキー国際空港/アメリカ(4)

3位 ハンブルク国際空港/ドイツ(7)



<Best Regional Airports in Asia

1位 中部国際空港/日本(1)

2位 金浦国際空港/韓国(2)

3位 西安咸陽国際空港/中国(-)



The World's Best Airports rated by Passenger numbers: 10-20 million pax per year

1位 中部国際空港/日本 (1)

2位 ヘルシンキ・ヴァンター国際空港/フィンランド(4)

3位 ケルン・ボン空港/ドイツ(-)



The World's Top10 Airports 2017

1位 チャンギ国際空港/シンガポール(1)

2位 東京国際空港(羽田)/日本(4)

3位 仁川国際空港/韓国(2)

4位 ミュンヘン国際空港/ドイツ(3)

5位 香港国際空港/中国(5)

6位 ドーハ ハマド国際空港/カタール(10)

7位 中部国際空港/日本(6)

8位 チューリッヒ国際空港/スイス(7)

9位 ロンドン・ヒースロー空港/イギリス(8)

10位フランクフルト国際空港/ドイツ(12)



※( )内は2016年ランキング