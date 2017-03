さまぁ～ず＆狩野アナ＆福田アナが勢揃い！『モヤさま』DVD特典の画像が解禁

3月22日発売の『モヤモヤさまぁ~ず2』DVD-BOX(Vol.28&29)に収録される特典映像「狩野アナ&福田アナ&大竹&三村の4人で見る狩野アナ初登場回in北新宿コメンタリー座談会」の画像が解禁された。



さまぁ~ず(大竹一樹、三村マサカズ)と狩野恵里アナウンサーが残した“厳選10エピソード”を収録した2枚組DVD-BOXと、番組では公開できなかった未公開映像や豪華特典もついたディレクターズカット版DVDの“2作品同時発売”となる今回。



2枚組DVD-BOXには、Vol.28に「38歳子持ち・狩野アナ初登場!の巻」(北新宿)、「ガリクソンかよ!!の巻」(浦和)、「絶景の坂にバンダナ警備が現れた!の巻」(函館)、「大竹のライディングを見ないの巻」「ワイアルア本願寺のブーさん初登場の巻」(ハワイ)を収録。Vol.29には「ダラダラ体操ってどうやって考えたの?の巻」(松戸)、「飛行機の巨大なお腹に感動の巻」(羽田)、「タイヤをピョンピョン飛ぶ狩野アナの巻」(千歳烏山)、「百鬼丸先生の独特の間の巻」(川越)、「ジョージが川に転覆体験の巻」 (広島)が収められているほか、映像特典として、狩野アナ&大竹&三村に加え、後任の福田典子アナと見る「狩野アナ初登場回 in 北新宿 コメンタリー座談会」や、狩野アナ&福田アナによるオーディオコメンタリー(※話数限定)も付いてくる。



ディレクターズカット版には、2016年10月に卒業した狩野アナの「狩野アナ卒業スペシャル in ハワイの巻」や、その1週前に放送された「狩野アナ ドッキリ!卒業するする詐欺の巻」を収録。また、映像特典として「リアル送別会 in ハワイのステーキ屋さん」のほか、隠し映像特典として、隠しコマンドを入力しないと観られない激レア映像「狩野アナ自ら隠しを希望!報道から怒られちゃう特典映像」を解禁。さらに、フォトブックレットも封入される。



番組プロデューサーの伊藤隆行プロデューサーは「注目ポイントは狩野アナが“いかにドイヒーか!? ”ですね。初登場は北新宿。26歳にして“38歳子持ち”の風格。ハワイでのラストシーンでは、テレビ史に残る“とんちんかんアナウンサー”に進化する。全編最後まで直視出来たらアナタの勝ちです。皆様3年半もの間、狩野アナを応援して下さってありがとうございました。引き続き、福田アナもよろしくお願いします」とコメントを寄せている。



■モヤモヤさまぁ~ず2 DVD-BOX (Vol.28&29)

【価格】¥6,048(税込)



■モヤモヤさまぁ~ず2 狩野アナ卒業SP ディレクターズカット版

【価格】¥3,024(税込)

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。