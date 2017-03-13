MSI、X370搭載のゲーミングマザーボード「X370 GAMING PRO CARBON」

台湾MSIはこのほど、チップセットにAMDの新CPU「Ryzen」に対応したX370搭載のゲーミングマザーボード「X370 GAMING PRO CARBON」を発売した。店頭予想価格は税別23,980円。
ヒートシンクにカーボン素材を採用したゲーミングマザーボード。インタフェースとして、PCI Express 3.0 x4接続に対応したM.2スロットや、最新のASMediaコントローラを採用したUSB 3.1 Gen2ポートなどを備える。
オーディオ回路をほかの回路と分離・独立させ、ノイズを抑えて高音質を実現するオーディオ機能「AudioBoost 4」や、ゲームなど特定のアプリケーションに対して、帯域を優先的に割り振る「MSI GAMING LAN MANAGER」、イルミネーション機能「Mystic Light」といった機能を搭載する。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD X370
|メモリ
|DDR4-3200+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 2.0 x16×1(動作はx4、M.2スロットと排他)、PCI Express 2.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1、U.2×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I211-AT)
|サウンド
|Audio Boost 4
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×8、USB 2.0×6、HDMI×1、DVI-I×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別23,980円前後