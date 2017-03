『Tokyo 7th シスターズ』、初のアニメMV短編作品付きCDシングルを4/19発売

Donutsは、App Store/Google Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7thシスターズ』より初のアニメーション作品『t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~』の作品情報およびオフィシャルトレイラーを公開した。

『t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~』はMV(Blu-ray)付きCDシングルとして4月19日(水)の発売予定で、CDには合唱曲をイメージして作曲された777☆SISTERSの新曲「ハルカゼ~You werehere~」、Blu-rayには茂木総監督が脚本・絵コンテ・監督を手掛けた「ハルカゼ~You were here~」のミュージックビデオでもある短編映像作品が収録される。

777☆SISTERSの新たな楽曲と、水瀬いのり・篠田みなみが演じる新キャラクターによって描かれる新たなナナシスの物語をしっかりチェックしておきたい。

【Tokyo 7th シスターズ】「t7s Longing for summer Again And Again~ハルカゼ~」 Official Trailer





『t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~』は通常盤のほか、初回限定としてメモリアルボックスが発売されることも決定している。メモリアルボックスにはMVの前日譚を描いた茂木伸太郎監督書き下ろし小説「Tokyo 7th シスターズSome say love,it is flower –ユキカゼ-」をはじめ、「t7s Harukaze -公式記録集-」・AR台本レプリカ・ミニポスターなど特典が多数付属する。チェーン別特典情報など、各詳細は特設サイトにて。

ナナシスは、3周年記念ライブ「Tokyo 7th シスターズ3rd Anniversary Live 17' →XX -CHAIN THE BLOSSOM-in Makuhari Messe」を幕張メッセイベントホールにて4月22日(土)・23日(日)の2日間に渡り計3公演を開催することも決定している。チケットの一般販売は3月18日(土)の10:00よりスタート。ライブの詳細はライブ特設サイトにて。

(C) 2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.