モブサイコ、ユーリ!!!、刀剣乱舞…68点のイラスト収めたオトメディアのムック

オトメビジュアル2017 (c)ONE・小学館/「モブサイコ100」製作委員会 (c)はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会

ONE原作によるテレビアニメ「モブサイコ100」と、久保ミツロウ、山本沙代、MAPPAによるオリジナルアニメ「ユーリ!!! on ICE」がW表紙を飾るビジュアルブック・オトメビジュアル2017が、本日3月9日に刊行された。

同誌にはオトメディア(学研プラス)にて描き下ろされたイラストを、厳選して再録。68点のイラストをB4判のビッグサイズで楽しめる。またアニメ「モブサイコ100」のキャラクターデザインを務めた亀田祥倫、アニメ「ユーリ!!! on ICE」のキャラクターデザインを担当した平松禎史や、フィギュアスケートの原画を手がけた安彦英二、立中順平ら、クリエイター陣のインタビューも収録。「モブサイコ100」のクリアファイル、「ユーリ!!! on ICE」のピンナップという2つの付録も収められている。

オトメビジュアル2017 収録内容

クリエイターインタビュー

「モブサイコ100」キャラクターデザイン・亀田祥倫

「ユーリ!!! on ICE」キャラクターデザイン・平松禎史、フィギュアスケート原画・安彦英二×立中順平

「刀剣乱舞-花丸-」キャラクターデザイン・谷口淳一郎

「怪盗ジョーカー」キャラクターデザイン / 総作画監督・しもがさ美穂

掲載作品

「モブサイコ100」

「ユーリ!!! on ICE」

「刀剣乱舞-花丸-」

「怪盗ジョーカー」

「文豪ストレイドッグス」

「ダンガンロンパ3 The End of 希望ヶ峰学園」

「MARGINAL#4 Kissから創造るBig Bang」

「Dance with Devils」

「SERVAMP‐サーヴァンプ‐」

「デジモンアドベンチャー tri.」

「美男高校地球防衛部LOVE!」

「美男高校地球防衛部LOVE! LOVE!」

「ツキウタ。 THE ANIMATION」

「タイガーマスクW」

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」

「弱虫ペダル SPARE BIKE」

「弱虫ペダル NEW GENERATION」

「ALL OUT!!」

「初恋モンスター」

「プリティーリズム・レインボーライブ」

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

「スカーレッドライダーゼクス」

「ジョーカー・ゲーム」

「金色のコルダ4」

「KIRIMIちゃん.」

「サンリオ男子」

「おそ松さん」

付録

「モブサイコ100」クリアファイル

「ユーリ!!! on ICE」ピンナップ

