［アニメ三国誌］「オルフェンズ」「ユーリ」「F.S.S.」…表紙は個性際立つラインアップ

“アニメ大国”日本が誇る3大アニメ誌「アニメージュ」「アニメディア」「Newtype」。トレンドの移り変わりの激しいアニメ界を長年にわたり見つめ続けてきた3誌の最新号を、発売前に各誌編集長のコメントと共に紹介する「アニメ三国誌」。今回は3月10日発売の2017年4月号。各誌とも別の作品を表紙に据え、個性が際立った。

「アニメージュ」4月号(徳間書店)は、クライマックスを迎えている「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」が表紙。誌面でもシリーズ構成の岡田麿里さんのインタビューをはじめ、櫻井孝宏さんと松風雅也さんの対談など総力特集を組んでいる。また付録として「ユーリ!!! on ICE」のミニノートとクリア下敷きが付く。

「アニメディア」4月号(学研プラス)は、「ユーリ!!! on ICE」が初表紙を飾った。特集ではスタッフインタビューやイベントのマンガリポートに加え、キャラクターごとのスケーティングの独自解説などを掲載。四つ折りロングピンナップも付く。別冊付録は「黒執事 Book of the Atlantic」のクリアファイルだ。

「Newtype」4月号(KADOKAWA)は、創刊32周年記念号で、表紙は同誌で連載中の人気マンガ「ファイブスター物語(F.S.S.)」。通常連載のほか巻頭特集や表紙イラストポスターなどでピックアップしている。堀口悠紀子さんによる「22/7(ナナブンノニジュウニ)」の連載などもスタート。また、「Fate」シリーズのスクールカレンダーが付録になっている。

◇3大アニメ誌編集長が語る4月号の見どころ

アニメージュ 川井久恵編集長

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、もうすぐ春ですね! さて、アニメージュ4月号の表紙は、過酷な運命に翻弄(ほんろう)される鉄華団から目が離せない「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」です。キャスト対談やシリーズ構成・岡田麿里さんロングインタビューなど、みんなが読みたかった「オルフェンズ」がここにある! 付録は、新学期に最適な「ユーリ!!! on ICE」ミニノート&クリア下敷きのセット。B2両面ポスターもありますよ!

4月新番特集も見逃せません! 今期はどんな作品が来るのか? アニメージュイチオシの作品をピックアップ!

そして、今月も男性ファンの皆さんにぴったりの企画あり! 「キラキラ☆プリキュアアラモード」の撮り下ろしキャストピンナップと座談会には注目。絶対萌えられます! 3月といえばホワイトデーですね。バレンタインのお返しにはぜひアニメージュを!

アニメディア 馬渕悠編集長

ついに本誌初表紙となった「ユーリ!!! on ICE」をもっと楽しんでもらうための15ページ特集をご用意いたしました。編集部によるスケーティング独自解説、大塚学プロデューサーへのインタビュー、著名人・外国人ファンが「ユーリ」を語りつくすコーナーなど内容満載。イースター風衣装の表紙イラストは、勇利、ヴィクトル、ユリオが持っている卵の柄に注目すると面白いですよ。

Newtype 角清人編集長

ニュータイプ創刊32周年!「ファイブスター物語(F.S.S.)」連載31周年!ということで、表紙は永野護さん描き下ろしによる「F.S.S.」です。同作で現在連載中のツラック隊のエピソードもいよいよ大詰め。昔からのファンはもちろんですが、その“熱い”展開が気になって、最近読みはじめたという読者もいらっしゃるのではないでしょうか。

表紙イラストのGTMは、もちろん今回が初お披露目。4月号の連載の内容ともあわせて、あらためて永野護さんがデザインする、ロボットのカッコよさを感じてもらえたら……と思います。巻頭にはツラック隊のエピソードに寄せた特集もあり、表紙イラストのB3サイズのポスター付録もありますよ! もうひとつの付録、Fateシリーズのイラストで構成したスクールカレンダーもお見逃しなく。

