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      「アリスと蔵六」PV公開＆豊崎愛生ら追加キャスト9名発表、初回は60分

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      テレビアニメ「アリスと蔵六」キービジュアル (c)今井哲也／徳間書店・「アリスと蔵六」製作委員会

      今井哲也原作によるテレビアニメ「アリスと蔵六」が、4月2日より放映される。初回が60分のスペシャルとなることや、追加キャスト情報とPV第1弾も発表された。

      紗名役の大和田仁美、樫村蔵六役の大塚明夫に続いて公開されたキャストは9名。蔵六の孫・早苗役は豊崎愛生、超能力「アリスの夢」を持つ双子の姉・雛霧あさひ役は藤原夏海、その妹・よなが役は鬼頭明里、一条雫役は小清水亜美、内藤竜役は大塚芳忠、山田のり子役は広瀬ゆうき、“ミニーC”・タチバナ役は能登麻美子、鬼頭浩一役は松風雅也、クレオ役は内田秀が演じる。

      「アリスと蔵六」は想像したことを実現させる不思議な力を持つ少女・紗名と、曲がったことが大嫌いな頑固親父・蔵六を軸に描かれるファンタジー。2012年から月刊COMICリュウ（徳間書店）にて連載されており、2013年には第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門の新人賞に輝いた。

      テレビアニメ「アリスと蔵六」

      TOKYO MX：2017年4月2日（日）22:30～
      KBS京都：2017年4月2日（日）23:00～
      サンテレビ：2017年4月2日（日）24：30～
      BS11：2017年4月4日（火）24：00～
      AT-X：2017年4月7日（金）22：00～

      キャスト

      紗名：大和田仁美
      樫村蔵六：大塚明夫
      樫村早苗：豊崎愛生
      雛霧あさひ：藤原夏海
      雛霧よなが：鬼頭明里
      一条雫：小清水亜美
      内藤竜：大塚芳忠
      山田のり子：広瀬ゆうき
      “ミニーC”・タチバナ：能登麻美子
      鬼頭浩一：松風雅也
      クレオ：内田秀

      スタッフ

      原作：今井哲也（徳間書店「月刊COMICリュウ」連載）
      監督：桜美かつし
      シリーズ構成：高山文彦
      キャラクターデザイン：岩倉和憲
      美術設定：廣瀬義憲
      美術監督：柳原拓巳
      色彩設計：田辺香奈
      撮影監督：大河内喜夫　　
      編集：後藤正浩（REAL-T）
      音楽：TO-MAS
      オープニング主題歌：ORESAMA「ワンダードライブ」
      エンディング主題歌：toi toy toi（kotringo edition）「Chant」
      音響監督：岩浪美和
      アニメーション制作：J.C.STAFF

      (c)今井哲也／徳間書店・「アリスと蔵六」製作委員会


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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