スカパラ、尾崎世界観・さかなクン・TAKUMAとコラボパフォーマンス

東京スカパラダイスオーケストラを、3月10日放送の音楽番組『Love music』(フジテレビ系列、毎週金曜23:30~)で特集。クリープハイプの尾崎世界観、さかなクン、10-FEET のTAKUMAとのコラボレーションが披露される。



3月8日(火)に約3年ぶりにリリースされるオリジナルアルバム「Paradise Has No Border」に収録されている3曲で、特別コラボが実現。まず、尾崎世界観とのコラボでは、2015年にシングルとして先行リリースされている「爆音ラヴソングfeat.尾崎世界観(クリープハイプ)」のパフォーマンスを披露。谷中敦と尾崎世界観が詞を共作したキラーチューンで、スカパラ史上一番高い音域で作られたと言われ、トランペットもバリトンサックスもトロンボーンも尾崎世界観の高音ボイスに合わせて鳴らしているという。



そして、アルバムタイトルになっている「Paradise Has No Border feat.さかなクン」は、スカパラと共にテレビCMに登場し、バスサックスをクールに演奏する姿が話題となったさかなクンとコラボ。トークコーナーにもさかなクンは登場し、学生時代は吹奏楽部だったさかなクンの音楽のルーツになっている“スカパラ”について語り合っていく。



TAKUMAとは「Samurai Dreamers〈サビレルナ和ヨ〉feat.TAKUMA(10-FEET)」を披露。スカパラとの共演は「閃光 feat.10-FEET」以来2度目となるが、TAKUMAが地上波で歌唱するのは13年ぶりとのこと。この曲はTAKUMAと共に谷中がボーカルを務め、谷中が初めてラップに挑戦する姿にも注目だ。

