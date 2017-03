ONE OK ROCKロングインタヴュー:"完全LIVE至上主義"の彼らが今燃やす野心とは

彼らにとって2016年は、とにかく世界に勝負を挑み続けた年だった。年明け早々からアジアツアー、EUツアー、そしてUSツアーを2本こなし、結果1年間のほとんどを海外で過ごしたという。2017年1月11日にリリースされる、待望のNEWアルバム『Ambitions』。直訳すると"野心"という意味を持つこの作品は、海外で経験を積んできた彼らを次にどんな未来へ導いてくれるのだろうか。本誌では2年ぶりのインタヴューということで、その間の変化とともに、バンドの行く先を探ってみた。



―前回の本誌インタヴューからもう2年近く経つんですよ。その間、長期にわたる海外ツアーや、2日間で11万人を動員した静岡・渚園でのライヴなど、相当濃厚な時間を過ごして来たのではないかと思うのですが。



Taka:濃厚というか、毎日何かしらある日々でしたね。もちろん、すごくいろんなことを吸収させてもらった2年間でもありましたし、前のアルバム『35xxxv』(15年2月)を出した頃とは全然違うというか。あの頃はもうちょっと手探りな部分があったんですけど、そこからどんどん深みをもたせて音楽活動していく感覚が新鮮でしたね。



―深みを持たせていくって、具体的に言うと?



Taka:このバンドは結成以来、作る音や曲にかなりこだわってきたんですけど、今は音がどうこうよりも、いかに自分たちが掲げた目標に向かって突っ走っていけるかということのほうが大事になってきて。つまり、バンドの生命力を重視するようになりました。ツアーでいろんな国を見て感じたことも多々あって、特にアメリカでは行くたびに会場の規模が大きくなったり、有名なミュージシャンたちと普通に話せるようになったり、そういうことの積み重ねで作るものや考え方も変わってきて。その変化をリスナーにも楽しんでもらえる、そういうバンドでありたいですね。



―Ryotaはどうですか?前回のインタヴューでは"自分はバンドに最後に入ったので、ついていきます!"みたいな感じでしたけど。



Ryota:基本その精神は、変わっていないです。この2年間、自分の想像とは違うことがいつも起きている感じ。変わったことで言えば、海外に行くことが多くなったことで現地の友達が増えて、海外に行くのがすごく楽しくなってきました。前までは苦手だったんですけど、『35xxxv』を出してからアメリカツアーを回るようになって自分の気持ちもだんだん変わってきて。アメリカにいる時もリラックスしていられるようになったのが、俺の中ではこの2年で一番大きいかな。あとToruはインタヴューの時さらに喋らなくなった。でも、スタジオでは喋るんですよ。ひどい時はスタジオに4時間入って2時間くらい喋ってる(笑)。



―そのToruは、前作からの約2年間、どうでしたか?



Toru:どうやったでしょう?ずっとレコーディングもツアーもやってたし。どこの国に行っても、どこのフェスに出ても、変わらずに自分たちの思った通りにできているんじゃないでしょうか。いい意味で慣れてきたんでしょうね。実際、現地に友達もできて、アメリカに行っても生活の仕方がわかるというか、身体に馴染んでる。時差ボケとかはすごく辛いけど、それ以外のことは切り替えられるんで。人間的にも成長したし、タフになっていますね、確実に。日本で普通に生活しているより、いろんな景色といろんな環境でやり続けることでバンドの結束力も高まるし。



―Tomoyaは?



Tomoya:海外レコーディングやツアーも要領というか"こういう感じ"というのがわかってきて。2年前に初めてアメリカでレコーディングをした時は不安や戸惑いが多かったけど、今作『Ambitions』では自分なりのテーマをもって臨めるようになりました。





Photo by Hajime Kamiiisaka



―その『Ambitions』だけど、前作に続いてLAレコーディングだったそうですね。レコーディングはいつからいつまでだったんですか?



Taka:今年(2016年)の1月から半年くらい?



Tomoya:そうですね。まずはTakaが1人で行って。



Taka:俺は地獄でしたね。レコーディングやってツアーやってレコーディングという殺人的なスケジュールだったんですよ。LAに着いたのが1月9日で、着いたその日から速攻曲作り。毎日曲を作って歌詞を書いて"うーん、これ違う"みたいなことの連続で。ある程度固まって、仮歌を入れてIssuesとの北米ツアーに出たのが3月。約1カ月でツアーが終わり、そのままLAに戻ってレコーディングを再開して、そのまま5 Seconds Of Summerとの北米ツアーか?



Tomoya:うん。5 Seconds Of Summerとのツアーが終わってからもレコーディングやってた。



Taka:あれはしんどかった......(苦笑)



―そんなタイトな時間で、しかもツアーと並行して曲を作るだけでも大変じゃないですか?



Taka:曲を書くこと自体は全然大丈夫なんですよ。そっちじゃなくて、要はアメリカのレコード会社が求めるものも作らなきゃいけないわけで。その方向性が俺の中であまりしっくり来なくて、どうしたらいいんだろう、と思いましたね。





Photo by JulenPhoto



―アメリカのレコード会社の要求って?



Taka:"ラジオソングを作れ"と言ってくる。でも、こっちからしてみたら"ラジオソングって何なの?"と。向こうのプロデューサーって、あまりトータル的なことを見ないんですよね。作るだけ作って、それでいいものできたらいいじゃないかという考え方で。僕は日本人だから"ラジオの曲を作れ"と言われたら素直にラジオ用の曲を作るけど、そのうちもともとアルバム用に作った曲とかけ離れていくわけです。そんなこんなで作った曲が15曲ぐらいあって、その中からアルバムとマッチする曲を選んでいかないといけなくて、そこでアメリカ側と喧々諤々議論しました。曲を作れと言われればいくらでも作れるけど、俺らは日本のファンが一番大事で、そのファンに対して説明できないものは提供したくなかったし。



―最終的にはどう落ち着いたんですか?



Taka:思ってることを全部ストレートに言ったら、自分がいいなと思うラインはアメリカサイドも理解してくれて。ただ、US盤にだけに入っている『American Girls』という曲があるんですけど、その曲はやっぱりそんなに好きじゃない(笑)。



―はっきり言いますね。やっぱりアメリカと日本だとマーケットって違うものですか?



Taka:全然違うからすごく大変。毎日3組ぐらいのプロデューサーと会うんですよ。朝この人と1曲、午後は別の人と1曲、夜はさらに別の人と1曲。それで、1日3曲デモを作るんです。それが1週間続いた時は途中から頭の中バグってきて、叫んでいましたね。メンバーが"どうしたの?"って聞いてくるから"うぁぁぁあ!"ってTomoyaの頭をなぜか叩きましたね。



一同:ガハハハ(笑)!



Tomoya:僕はもう、叩かれることで応援するしかできないので......それでストレスが多少発散できるのであれば。



Taka:それが、びっくりするぐらいスッキリするんですよ。



―(笑)。『Ambitions』の日本盤とUS盤って結構内容が違っているんですか?



Taka:違いますね。日本盤は日本語が全曲に入っているし。アヴリル・ラヴィーンをフィーチャーした『Listen (featuring Avril Lavigne)』はUS盤には入っていなかったり、日本盤のほうが全然豪華です。US盤にも日本盤には入っていない曲が3曲くらいありますけど。



―今後も1つの作品に対してUS盤、日本盤みたいな作りになっていくんですかね?



Taka:これはもう、大人の問題ですからね。やりますけど、正直、面倒臭いですよ。



―そりゃそうですよね(笑)。



Taka:ただ僕は、このアルバムは海外でライヴをやる時も日本語でやりたいなと思っているんです。今までは勉強のために全部英語で歌っていましたけど、アメリカ側がOKしてくれるのであれば日本語でいきたい。



―日本語のほうが感情が乗るから?



Taka:いや、日本語だとアメリカ人はたぶん何を言ってるか分からないじゃないですか。今回ヴォーカルにフォーカスを思い切り当てたんですけど、それでレベルが昔より上がったことで日本語が入ってくる違和感にやっと気づいたんです。それはアメリカ人からしたら気持ち悪いけど、かっこいいことなんじゃないかなと思って。もちろん不可能な曲もありますけど。



―わざわざ母国語ではない言語で小説を書く"エクソフォニー"という手法があって、母国語で書いた時には表現できない部分が書けるそうなんですよ。その感覚に近いのかな。



Taka:そうですね。海外のオーディエンスにも今まで体験したことない新しい感覚を届けたいというところから、そういったことにもチャレンジしていきたいなと。



―最初の話とは真逆の提案になるけど、メロディにこだわって美メロで押していけば、世界中でCDが売れまくるんじゃないですか?



Taka:そこは僕はライヴだと思っています。今の時代CDなんか売れないし、メロディ云々より自分たちがパフォーマンスする上で一番かっこよく見える曲を作ることが売れることに繋がると思う。もちろん人の心に残る曲を作ったほうがいいけど、そういう時代じゃなくなってきているので。1曲に対する価値観も、データで聴くという時代が表しているように昔ほど重くないんですよね。そういう時代だからこそリアリティがすごく大事だと思うし、そのリアリティというのは、ライヴで表現した時にいかにかっこよく伝えられるかだと思っていて。



―80年代はPVの時代だったけど、今はライヴが一番だと。



Taka:そうですね。ライヴが一番の発信源ですから。CDはライヴのためのツールみたいなものかな。





Photo by Kazushi Hamano



―CDはグッズみたいな?



Taka:俺はそう思っていますけどね。アメリカの大規模なアリーナとかでステージから客席を見ると、本当にキラキラしているんですよ。自分たちよりもガタイのでかいヤツらを相手にロックを奏でていて、しかもそれがちゃんと届いているんだという実感が湧いた時に、全然違のにしていきたい。



―なるほど。じゃあ、ToruにとってのCDの位置付けって?



Toru:CDは入口ですね。アルバムができて、実際にそれをちゃんとみんなに届けられるのはツアーなので。



―でも世界を回ってライヴをやり続けるのもしんどいでしょ?



Toru:僕らはライヴバンドとしてずっとやってきたので、自分たちが作った曲に対する反応を直接見ないと落ち着かないんですよ。それで盛り上がった瞬間を見た時に初めて"このアルバムを作ってよかった、間違ってなかった"と再認識する。それってライヴをやらないとわからないことなんですよね。



Tomoya:僕も個人的にライヴが一番好きなので、同意見です。他のアーティストのステージを見て感動したり、涙を流した経験もいっぱいありますしね。ライヴって、バンドにとって一番大事なものだと思うんです。アメリカツアーを回っていて、最初はちょっと反応が悪かったりしたけど、積み重ねていくと反応がだんだんよくなっていくのを身体で感じられるし。それこそ、音楽でみんなが繋がった瞬間だと思います。



―でも、アメリカだとツアーバスにずっと居るんですよね?



Taka:はい。バスが家ですから。バスに乗っている時間は、この2年間で自分の家にいるより多かったんじゃないですかね(笑)。





Photo by JulenPhoto



―もっと楽をしたいとは思わないんですか?なぜ、そんなにハードなのに邁進できるんでしょうか?



Taka:そこに絶対的に見たい景色があるんですよ。生きてる間にその景色が見られたら最高だぞ、みたいな魅力があって、それを見るためにツアーを重ねていくんです。今年北米ツアーを1本やっている中で、もう1本Bring Me The Horizonというバンドのヨーロッパツアーに誘われたんですよ。俺的には"よっしゃ!ヨーロッパ手中収めたろか!"くらいの感じで意気揚々とみんなに伝えたら、みんな"え......本当に言ってんの?"って。Tomoyaなんか、もう激落ち(笑)。



Ryota:Tomoyaが死んだ人みたいになってたね(笑)」



Tomoya:このツアーが終わったら9月に渚園があるからしばらく日本にいるって思って、完全にそういうモードになっていたんですよ。それが、そのままヨーロッパ......あれ、なんだこのザワザワする感じ? 今年はほぼ日本にいないと思ったら、なんか急に寂しくなってきて。



Toru:だいたいそれを考えてる時は暗いから"あ、また考えてんねやな"って(笑)。



Tomoya:ToruとRyotaは"仕方がない!"ってなってたけど。



Ryota:一時期俺もそういう時があったけど、今はもう、全然オッケー。その分すごくいい景色が毎回見られるから、それが最近は楽しくて。実際5 Seconds Of Summerのツアーで見た景色も最高だったんですよ。



Taka:なかなか経験できないよな。



―そんな2年を受けてか、今回のアルバムのタイトル『Ambitions』は直訳すると野心という意味になりますよね。ベタですが、バンドとしての野心って何ですか?



Taka:これは昔から言っていることなんですけど、世界中の音楽好きなら当たり前のようにONE OK ROCKというバンドを知っている、そんな存在になりたいんです。



―ザ・ローリング・ストーンズをみんなが知っているように?



Taka:そうですね。曲も聴いたことないし、どんな人かも何人組かもわからないけどONE OK ROCKという名前だけは知ってる、みたいな。おかげさまで、日本ではそういう状況だと思うんですよ。それが日本だけではなく世界でそうだったら、もっと面白いと思うんですよね。これまで言語が違う国に対して僕らが向こうに寄っていったので、今度は世界の連中がこっちに寄ってきてほしいという感じ。このアルバムで世界中の人々にやっと曲が届くわけで、まだ最初の一歩ですけど。





Photo by Kazushi Hamano



―道のりは長いかもしれないけど、日本で今そうなれる可能性があるのってONE OK ROCKだけだと思いますよ。



Taka:僕らも思っています。それともう1つ、そうやって日本のバンドが世界で知られるのが当たり前になってほしい。海外に出て自分は日本人なんだということをあらためて再確認した上で言うんだけど、結局この国では誰も音楽をもって世界で面白いことをしていないんですよ。例えば最近で言うとピコ太郎さんみたいに予期せぬことで世界に広がる瞬間はあるけど、自分たちの場合、そういう予期せぬことでアメリカや他の国々の人たちに伝わるとはハナから思っていないです。僕らはちゃんと最初から確信的なことを1個1個やっていって、それをやり遂げれば必ずそこにたどり着くと思っているので。あとは、それをどれだけ短期間で集中してできるかだと思う。不可能なことは絶対にないし、だいたい今まで僕らが成し遂げてきたことだってほとんどが不可能だと思われていて、それをクリアしてきているし、今やっていることも絶対クリアできるはずなんです。そこには昔みたいに、ワケのわからない根拠のない、でも揺るぎない確信がある。その長い道のりを自分たち次第で短縮できるかもしれないし、そこはどうなるかわからないけど、少なからず言えるのは今回の作品を作って、すごいことが確実にその先に待っている予感がしています。だから、今はそれをもっと大きなものにするために画策している最中です。



ローリングストーン日本版 2017年WINTER号掲載



Ambitions

2017年1月11日発売

A-Sketch



ONE OK ROCK

ワンオクロック 2005年結成。現在のメンバーはTaka(ヴォーカル)、Toru(ギター)、Ryota(ベース)、Tomoya(ドラム)。2007年のメジャーデビュー以降、全国で精力的にライヴ活動をおこない、2010年に日本武道館、2014年には横浜スタジアム2デイズ、2015年には24公演26万人を動員したアリーナツアーを開催。2016年は年明けからアジア、アメリカ、ヨーロッパで長期ツアーをおこない、9月には静岡県の渚園野外特設会場にて2日間11万人を動員した大規模なライヴを成功させた。2017年1月11日にアルバム『Ambitions』をリリース、全国ツアーが決定している。

http://www.oneokrock.com







