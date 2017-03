TVアニメ『BanG Dream!』、ローソンとのタイアップキャンペーン第2弾開催

現在放送中のTVアニメ『BanG Dream! (バンドリ!)』が、ローソンとタイアップ! 2017年3月14日(火)より、全国のローソン店舗(ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗除く)にて、タイアップキャンペーン第2弾が実施される。

本キャンペーンでは、 対象商品を購入すると、先着・数量限定でローソン限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズがプレゼントされる企画や、コラボ店舗でのオリジナルグッズの販売などが行われる。

■先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル(全5種)

2017年3月14日(火)7:00~3月27日(月)の期間、対象商品のカップめんを2個購入すると、 先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル(全5種)」が1枚プレゼントされる(※期間中でも、景品がなくなり次第終了となる)。

■リツイートして「オリジナルA2ポスター」を当てよう

2017年3月14日(火)~3月20日(月・祝)の期間、ローソン公式Twitter アカウント「@akiko_lawson」をフォローし、対象のツイートをリツイートすると、抽選で1名に「オリジナルA2ポスター」がプレゼントされる。

■コラボ店舗が限定オープン

2017年3月14日(火)10:00~2017年3月27日(月)の期間、コラボ店舗にて『BanG Dream!』のオリジナルグッズが数量限定で販売される。

【コラボ店舗】 ローソン神田明神店 / ローソン東池袋店 / ローソン秋葉原北口店 / ローソン新宿山吹町店 / ローソン椿町店 / ローソンなんばGMタワー店 / HMVエソラ池袋

◎BanG Dream! PVC マスコット(全5種) / 各600円(税別)

◎BanG Dream! クリアストラップ(全5種) / 各700円(税別)

※オープンパッケージでの販売。Loppi・Webでは、コンプリートセットでの販売になる(価格:3,500円/税別)

◎BanG Dream! マフラータオル(全5種) / 各2,000円(税別) ※オープンパッケージでの販売。

■オリジナルブロマイド第2弾を販売

2017年3月14日(火)~4月24日(月)の期間、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『BanG Dream!』ブロマイドが発売される。ブロマイドは全21種で、価格はL判が各278円(税別)、2L判が各463円(税別)。

■Loppiオリジナルグッズを販売

Loppi・HMV限定で『BanG Dream!』オリジナルグッズが予約販売される。予約期間は、2017年3月14日(火)~4月30日(日)。

◎Loppi・HMV限定 BanG Dream! マイクロファイバータオル(全5種) / 各3,000円(税別)



『Bang Dream!』×ローソンのタイアップキャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにて。

