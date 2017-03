スカパラ、谷中敦が初ラップに挑んだ新曲『Samurai Dreamers 』を公開

東京スカパラダイスオーケストラが、3年ぶり20枚目のオリジナルフルアルバム『Paradise Has NO BORDER』を3月8日にリリースする。



先日、Ken Yokoyamaとのコラボ完結作となる新曲『遠い空、宇宙の果て。』のMVを解禁したばかりの東京スカパラダイスオーケストラ。同じくニューアルバムに収録される谷中敦の初ラップが話題の新曲『Samurai Dreamers <サビレルナ和ヨ> feat.TAKUMA(10-FEET)』のMVを公開した。



今作のジャケットのカバーイラストを担当した大友昇平の制作風景を、楽曲のリズムに合わせMVとして制作。ボールペン1本で見事に"サムライ"を描き上げる様子を早回しのリズミカルな進行で描き、思わず目が離せない映像作品に仕上がっている。







ローリングストーン日本版最新号では、スカパラのニューアルバム『Paradise Has NO BORDER』のレコーディング合宿に密着取材。合宿の模様やスカパラ流バンド論など、ファンなら見逃せないレアなインタヴューをお届けする。ローリングストーン日本版2017年SPRING は、3月10日発売。



Paradise Has NO BORDER

3月8日(水)発売

[CD ONLY]¥3,000(税抜)

01. SkankinRollin

02. Routine Melodies Reprise

03. 爆音ラヴソング feat.尾崎世界観(クリープハイプ)

04. Believer

05. 天空橋

06. 嘘をつく唇 feat.片平里菜

07. Samurai Dreamers <サビレルナ和ヨ> feat.TAKUMA(10-FEET)

08. Paradise Has No Border feat.さかなクン

09. 道なき道、反骨の。 feat.Ken Yokoyama

10. Girl On Saxophone X

11. 遠い空、宇宙の果て。 feat.Ken Yokoyama

12. めくったオレンジ feat.尾崎世界観

13. Prism

14. さよならホテル feat.Ken Yokoyama



2017全国ホールツアー「TOKYO SKA Has No Border」

チケット料金: 全席指定¥6,200- (税込)

年齢制限:未就学児童入場不可



2017.05.13 (土)

埼玉・川口総合文化センターリリア メインホール

開場17:30/開演18:00



2017.05.21 (日)

滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

開場17:30/開演18:00



2017.05.23 (火)

大阪・フェスティバルホール

開場18:00/開演19:00



2017.05.28 (日)

北海道・わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)

開場17:00/開演17:30



2017.05.30 (火)

北海道・名寄市民文化センター EN-RAY-HALL

開場18:30/開演19:00



2017.06.02 (金)

新潟・新潟テルサ

開場18:30/開演19:00



2017.06.04 (日)

福井・フェニックス・プラザ

開場17:30/開演18:00



2017.06.06 (火)

長野・長野県伊那文化会館

開場18:30/開演19:00



2017.06.10 (土)

香川・観音寺市民会館

開場17:30/開演18:00



2017.06.11 (日)

高知・高知市文化プラザかるぽーと

開場17:00/開演17:30



2017.06.14 (水)

東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

開場18:30/開演19:00



2017.06.17 (土)

千葉・市川市文化会館

開場17:30/開演18:00



2017.06.18 (日)

神奈川・厚木市文化会館

開場17:30/開演18:00



2017.06.23 (金)

鳥取・米子市公会堂

開場18:30/開演19:00



2017.06.24 (土)

兵庫・神戸国際会館こくさいホール

開場17:00/開演18:00



2017.06.28 (水)

岩手・北上市文化交流センター さくらホール

開場18:30/開演19:00



2017.06.30 (金)

静岡・静岡市民文化会館 中ホール

開場18:00/開演18:30



2017.07.02 (日)

鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

開場17:30/開演18:00



2017.07.11 (火)

東京・中野サンプラザホール

開場18:30/開演19:00



2017.07.14 (金)

愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場18:00/開演18:30



2017.07.15 (土)

広島・広島上野学園ホール

開場17:00/開演18:00



2017.07.16 (日)

福岡・福岡市民会館

開場17:30/開演18:00



2017.07.20 (木)

大阪・オリックス劇場

開場18:30/開演19:00



2017.07.22 (土)

和歌山・紀南文化会館

開場16:30/開演17:00



2017.07.23 (日)

京都・ロームシアター京都

開場17:00/開演17:30



2017.07.27 (木)

宮城・東京エレクトロンホール宮城

開場18:30/開演19:00



http://tokyoska.net/index.php

