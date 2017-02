［ラブライブ！サンシャイン！！］テレビアニメ2期の制作決定＆今秋放送へ　「Aqours」横浜アリーナ公演で発表

人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のテレビアニメ第2期が制作され、2017年秋に放送されることが26日、明らかになった。横浜アリーナ(横浜市港北区)で同日に開催された、声優陣によるユニット「Aqours(アクア)」による初のワンマンライブ「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~」で発表された。

ワンマンライブには、「Aqours」の高海千歌役の伊波杏樹さん、桜内梨子役の逢田梨香子さん、松浦果南役の諏訪ななかさん、黒澤ダイヤ役の小宮有紗さん、渡辺曜役の斉藤朱夏さん、津島善子役の小林愛香さん、国木田花丸役の高槻かなこさん、小原鞠莉役の鈴木愛奈さん、黒澤ルビィ役の降幡愛さんが登場。「青空 Jumping Heart」や「ダイスキだったらダイジョウブ!」「MIRAI TICKET」「君のこころは輝いてるかい?」などアンコールを含む全20曲を熱唱し、会場を盛り上げた。

ワンマンライブは25~26日の2日間にわたって開催。この日のライブでは、「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 2nd LoveLive! HAPPY PARTY TRAIN TOUR」と題して8月5、6日に名古屋、8月19、20日に神戸、9月29、30日に埼玉をまわるライブツアーを開催することも発表された。

「ラブライブ!サンシャイン!!」は、「ラブライブ!」の新プロジェクトで、15年4月に雑誌「電撃G’s マガジン」(KADOKAWA)などで始動。静岡県沼津市の海辺の町・内浦にある私立浦の星女学院を舞台に、高校2年の高海千歌ら9人によるアイドルグループ「Aqours」が“キラキラと輝くスクールアイドル”を目指す……というストーリーで、テレビアニメが16年7~9月に放送された。

