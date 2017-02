グラビアアイドルの天木じゅんさんが、13日発売の週刊誌「週刊プレイボーイ」(集英社)9号のグラビアに登場した。グラビアのテーマは「大学生の温泉旅行」で、ビキニ姿でバスト95センチの迫力のボディーを披露する姿や、畳の上で浴衣をはだけたセクシーな写真なども掲載された。

天木さんは、撮影について「湯船の中で撮ったカットが大変でした。お湯の温度がかなり高くて、すぐに顔から汗が吹き出してきて……。そのシーンでは水着は着ていなくて、胸に濡れた手ぬぐいを巻いて撮ったんです。いつもの水着姿とは違った印象になっていると思うので、そこにも注目してください!」と話している。

同号では、フリーアナウンサーの伊東紗冶子さんが表紙と巻頭グラビアを飾り、タレントの大石絵理さんやアイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の渡邉幸愛さん、アイドルグループ「The Idol Formerly Known As LADYBABY」の金子理江さん、黒宮れいさんもグラビアも登場した。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。