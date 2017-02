［大石絵理］「PON！」お天気お姉さんがセクシー挑戦　「週プレ」グラビアでビキニに

日本テレビの朝の情報番組「PON!」のお天気コーナーに出演する大石絵理さんが、13日発売の週刊誌「週刊プレイボーイ」(集英社)9号のグラビアに登場した。大石さんは1993年12月22日生まれの23歳で、「ダウンタウンDX」(読売テレビ・日本テレビ系)などのバラエティー番組にも出演。グラビアでは、セクシーなビキニ姿の撮影などに挑戦した。

大石さんは「今回は、光いっぱいの海や、月明かりが照らすプール、秘密の洞窟の中など、いろいろなところでの撮影に挑戦させてもらいました。私の持っている二つの両極端な表情を感じてもらえたらうれしいです!! バレンタインデーのプレゼントだと思って、ぜひ手に取ってください!!(笑い)」とコメントを寄せている。

同号では、フリーアナウンサーの伊東紗冶子さんが表紙と巻頭グラビアを飾り、グラビアアイドルの天木じゅんさんやアイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の渡邉幸愛(こうめ)さん、アイドルグループ「The Idol Formerly Known As LADYBABY」の金子理江さん、黒宮れいさんもグラビアも登場した。

