［新宿アニソンスコープ］スフィア「ISM」が首位　アイマス関連作も上位に

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の1月30日~2月5日の1位は、豊崎愛生さん、寿美菜子さん、高垣彩陽さん、戸松遥さんによる声優ユニット「スフィア」のアルバム「ISM」でした。

◇先週の結果

「ISM」は、スフィアにとって約2年半ぶりとなる5枚目のアルバムで、アニメ「夜ノヤッターマン」のエンディングテーマ「情熱CONTINUE」、クリエーターユニット「HoneyWorks」(通称・ハニワ)とのコラボ曲「一分一秒君と僕の」などが楽しめます。ステレオタイプな声優ユニットから、よりファッションリーダー的なボーカルユニットへ、そんなメンバーの意欲を感じさせる新機軸ダンスナンバーもあり、例えば「Perfume」あたりと並べて聴いても遜色のないクオリティーの高さで見事、首位獲得となりました。

2位には、スマホ向けリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(通称・デレステ)のCDシリーズ第8弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT」が入りました。タイトル曲「BEYOND THE STARLIGHT」は、「デレステ」の配信開始1周年記念曲としてユーザーにはおなじみ。予想通り好セールスを記録しました。

また「アイマス」関連では、女性向けコンテンツとしてブレーク中のソーシャルゲーム「THE IDOLM@STER SideM」の全キャストが参加した新曲「Beyond The Dream」が4位、同じく「SideM」からソロ曲を集めたCDシリーズの第3弾「THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 03」が6位にニューエントリーと、人気を集めています。

◇今週の動向

人気ソーシャルゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」(通称・デレマス)の5周年曲シングル「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE」が好調です。音楽ユニット「GRANRODEO」の7枚目のアルバム「Pierrot Dancin’」、アニメ「幼女戦記」のオープニングテーマを収録した「MYTH & ROID」のシングル「JUNGO JUNGLE」、アニメ「亜人(デミ)ちゃんは語りたい」のオープニングテーマを収録した「TrySail」のシングル「オリジナル。」も、次回チャートで上位入りが期待できます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「ISM」 スフィア アルバム

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT」 城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望)/緒方智絵里(CV:大空直美)/北条加蓮(CV:渕上舞)/川島瑞樹(CV:東山奈央)/大槻唯(CV:山下七海)/双葉杏(CV:五十嵐裕美) シングル

3位 「MY LIBERATION/PARAISO」 ナノ シングル

4位 「THE IDOLM@STER SideM『Beyond The Dream』」 Various Artists シングル

5位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION Yes! Party Time!!」 島村卯月(CV:大橋彩香)/渋谷凛(CV:福原綾香)/本田未央(CV:原紗友里)/赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)/安部菜々(CV:三宅麻理恵) シングル

6位 「THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 03」 柏木翼(CV:八代拓)/伊瀬谷四季(CV:野上翔)/東雲荘一郎(CV:天?滉平)/姫野かのん(CV:村瀬歩)/古論クリス(CV:駒田航) アルバム

7位 「MARGINAL#4 アニメ―ションCD『忍-Just A 絶頂(HEAVEN)-』」 MARGINAL#4

シングル

8位 「ときめきエクスペリエンス!」 Poppin’Party シングル

9位 「True Destiny/Chain the world」 東山奈央 シングル

10位 「『ペルソナ5』オリジナル・サウンドトラック」 目黒将司ほか アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。

