下野紘、ライブBlu-ray&DVDの詳細を公開! バースデーライブも開催決定

2016年10月9日にパシフィコ横浜にて行われたライブイベント『下野紘スペシャルステージ「ONE CHANCE」』のBlu-ray&DVDで2017年3月8日に発売されるが、その詳細が公開された。

アーティストライブのほかに、トークやコントなどが楽しめるバラエティーテイストの昼公演と、ライブテイストの夜公演がダイジェストで収録される。

【収録内容】

1. オープニング

2. スペシャルショートコント

その1 ヒーロー・下野紘のリアル

その2 吸血鬼・ヒロキュラ

3. 朗読劇 ONE CHANCE

4. ライブステージ

M-1. ONE CHANCE

M-2. 約束

M-3. beyond...

M-4. colors

M-5. リアル-REAL-

<アンコール>

M-1. リアル-REAL-

M-2. ONE CHANCE

<アンコール2>

M-1. colors

【映像特典】

Backstage Movie in PACIFICO Yokohama

さらに4月22日(土)と4月30日(日)に、大阪・東京でバースデーライブの開催も決定。このメモリアルなライブイベントは、3月8日発売のBlu-ray/DVD『下野紘 スペシャルステージ「ONE CHANCE」』にチケット優先販売申込券が封入される。各詳細は公式サイトにて。