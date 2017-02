リラックマ×パン、"ベーカリー"テーマのぬいぐるみや食器が一番くじに登場

コンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどを中心に展開している"ハズレなしのキャラクターくじ"「一番くじ」より、「一番くじ リラックマベーカリー」が3月10日からローソン、HMV、リラックマストアなどで順次発売される(取り扱いのない店舗/発売時期の異なる店舗あり)。価格は1回620円(税込)。

A賞 リラックマコロネぬいぐるみ(全1種) B賞 コリラックマフルーツサンドぬいぐるみ(全1種) C賞 コーヒー&ティーサーバー(全1種)

今回の一番くじは、「リラックマ」を題材としたアイテムA賞からH賞の全8等級19種+ラストワン賞をラインナップ。"リラックマベーカリー"をテーマに焼けたパンをリアルに再現したぬいぐるみや、食卓を彩る実用性の高いアイテムを取りそろえている。

A賞にはパンの質感や彩色などを忠実に再現した「リラックマコロネぬいぐるみ」(全1種)、B賞にはクリームに包まれて幸せそうな表情を浮かべている「コリラックマフルーツサンドぬいぐるみ」(全1種)、C賞には「コーヒー&ティーサーバー」(全1種)、D賞には食パンに入ったコリラックマたちとメロンパンに入ったキイロイトリの「リラックマベーカリーぬいぐるみ」(全3種)、E賞には「食パン皿」(全2種)、F賞にはジャムやフルーツなどを盛り付けるのに適した「ちいさなボウル」(全3種)を用意している。

D賞 リラックマベーカリーぬいぐるみ(全3種) E賞 食パン皿(全2種) F賞 ちいさなボウル(全3種)

G賞にはふわふわした生地の「クッションキーホルダー」(全5種)、H賞には「パンチャームセット」(全3種)をそろえている。

G賞 クッションキーホルダー(全5種) H賞 パンチャームセット(全3種)

さらに、店頭で最後のくじ券を引くとその場でもらえるラストワン賞は、メロンパンの中に入りうれしそうな表情をしている「キイロイトリパンぬいぐるみ」。なお、くじの半券を使って応募できるダブルチャンスキャンペーンも同時に展開され、ラストワン賞と同仕様の「キイロイトリパンぬいぐるみ」が合計50個当たる。

ラストワン賞 キイロイトリパンぬいぐるみ

(C)2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.