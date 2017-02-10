舞台「ALL OUT!!」大原海輝の大原野越吾、宮下雄也の江文優らビジュアル

大原海輝演じる大原野越吾。 (c)雨瀬シオリ・講談社／「ALL OUT!! THE STAGE」製作委員会

雨瀬シオリ原作による舞台「ALL OUT!! THE STAGE」のキャラクタービジュアル第2弾が解禁された。

第2弾は大原海輝演じる大原野越吾、宮下雄也演じる江文優、山口大地演じる松尾年乃助、樋口裕太演じる賀茂雷太、藤戸佑飛演じる伊勢夏樹という神奈川高校ラグビー部メンバーに、萩野崇演じる同校ラグビー部コーチ・籠信吾を加えた全6名。ほかのキャストのビジュアルも、金曜日ごとに順次公開される。

「ALL OUT!! THE STAGE」は5月25日から6月4日まで東京・Zeppブルーシアター六本木にて上演され、チケットの一般発売は2月25日10時より行われる。原作マンガはモーニング・ツー（講談社）にて連載され、テレビアニメも2016年10月よりオンエアされている。

舞台「ALL OUT!! THE STAGE」

期間：2017年5月25日（木）～6月4日（日）

会場：Zeppブルーシアター六本木



チケット料金：エキサイトシート9800円（良席保障＋オリジナル特典）、一般シート7800円

チケット一般発売日：2017年2月25日（土）10:00～



原作：雨瀬シオリ（講談社 月刊『モーニング・ツー』連載）

脚本・演出：西田シャトナー

キャスト

祇園健次：原嶋元久

石清水澄明：伊万里有

赤山濯也：佐伯大地

八王子睦：松風雅也



大原野越吾：大原海輝

江文優：宮下雄也

松尾年乃助：山口大地

賀茂雷太：樋口裕太

伊勢夏樹：藤戸佑飛



御幸篤：石渡真修

平唯一：土井一海

久川久美男：水沼天孝



花館充男：小西成弥

堀川謙弥：上田堪大

和田敏郎：滝川広大



籠信吾：萩野崇

(c)雨瀬シオリ・講談社／「ALL OUT!! THE STAGE」製作委員会