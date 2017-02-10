カテゴリ

      舞台「ALL OUT!!」大原海輝の大原野越吾、宮下雄也の江文優らビジュアル

      印刷

      大原海輝演じる大原野越吾。 (c)雨瀬シオリ・講談社／「ALL OUT!! THE STAGE」製作委員会

      雨瀬シオリ原作による舞台「ALL OUT!! THE STAGE」のキャラクタービジュアル第2弾が解禁された。

      第2弾は大原海輝演じる大原野越吾、宮下雄也演じる江文優、山口大地演じる松尾年乃助、樋口裕太演じる賀茂雷太、藤戸佑飛演じる伊勢夏樹という神奈川高校ラグビー部メンバーに、萩野崇演じる同校ラグビー部コーチ・籠信吾を加えた全6名。ほかのキャストのビジュアルも、金曜日ごとに順次公開される。

      「ALL OUT!! THE STAGE」は5月25日から6月4日まで東京・Zeppブルーシアター六本木にて上演され、チケットの一般発売は2月25日10時より行われる。原作マンガはモーニング・ツー（講談社）にて連載され、テレビアニメも2016年10月よりオンエアされている。

      舞台「ALL OUT!! THE STAGE」

      期間：2017年5月25日（木）～6月4日（日）
      会場：Zeppブルーシアター六本木

      チケット料金：エキサイトシート9800円（良席保障＋オリジナル特典）、一般シート7800円
      チケット一般発売日：2017年2月25日（土）10:00～

      原作：雨瀬シオリ（講談社 月刊『モーニング・ツー』連載）
      脚本・演出：西田シャトナー

      キャスト

      祇園健次：原嶋元久
      石清水澄明：伊万里有
      赤山濯也：佐伯大地
      八王子睦：松風雅也

      大原野越吾：大原海輝
      江文優：宮下雄也
      松尾年乃助：山口大地
      賀茂雷太：樋口裕太
      伊勢夏樹：藤戸佑飛

      御幸篤：石渡真修
      平唯一：土井一海
      久川久美男：水沼天孝

      花館充男：小西成弥
      堀川謙弥：上田堪大
      和田敏郎：滝川広大

      籠信吾：萩野崇

      (c)雨瀬シオリ・講談社／「ALL OUT!! THE STAGE」製作委員会


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
      著作権は提供各社に帰属します。

      人気記事

      一覧

      もっと見る

      イチオシ記事

      新着記事

      ページトップ