『トランスフォーマー』新映像公開! オプティマスを洗脳する"創造主"登場

全世界のシリーズ累計興行収入が約3,800億円を記録するなど世界中で大ヒットを続ける『トランスフォーマー』シリーズの最新作、『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017年夏公開)の最新映像が10日、公開された。

実写映画化10年を迎える記念すべき今年、新たに製作される『トランスフォーマー』は、従来のキャスト&キャラクターを軸に、新しいキャスト&キャラクターが次々と登場。『トランスフォーマー』の集大成となる。

"人類"と"トランスフォーマーたち"は戦い、オプティマス・プライムは消息を絶った。未来を救う鍵は過去の秘密…地球史から隠し続けられてきたトランスフォーマーの秘密に隠されていた。そして、地球を救うために、発明家ケイド・イェーガー(マーク・ウォールバーグ)、オプティマス無き後にオートボットのリーダーとなったバンブルビー、英国貴族の謎めいた老人(アンソニー・ホプキンス)、そして、オクスフォード大学の女教授(ローラ・ハドック)という予想外のチームが組まれる。『トランスフォーマー/最後の騎士王』では追われる者がヒーローに。そして、ヒーローは悪につく。彼らと人類、生き残るのは果たしてどちらか。

このたび公開された予告編では、相変わらずの爆破シーンやカーアクション、驚異のVFXなどに加え、過去シリーズにもつながるシーンがいくつも描かれている。映像には、シリーズ4でも活躍した恐竜型トランスフォーマーの"ダイナボット"や、シリーズ3で登場した"センチネルプライム"が到着した月に巨大な宇宙船が衝突。さらに、トランスフォーマーたちを地球に送り込み、最新作ではオプティマス・プライムを洗脳する金属生命体の"創造主"が登場。「最終章の始まり」と監督が語る通り、過去シリーズの"謎"が解明され地球史を覆す"歴史ミステリー"が描かれる。





(C)2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd., All Rights Reserved