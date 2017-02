［アニメ三国誌］3月号表紙は「銀魂」「黒執事」「SAO」　「ユーリ！！！」が付録を全制覇

“アニメ大国”日本が誇る3大アニメ誌「アニメージュ」、「アニメディア」、「Newtype」。トレンドの移り変わりの激しいアニメ界を長年にわたり見つめ続けてきた3誌の最新号を、発売前に各誌編集長のコメントと共に紹介する「アニメ三国誌」。今回は2月10日発売の2017年3月号。劇場版を中心にヒット作が並んだ。3誌とも人気の「ユーリ!!! on ICE」の付録が付いている。

「アニメージュ」3月号(徳間書店)は、「烙陽決戦篇」が放送中の「銀魂」が表紙を飾る。先日終わった「魔法つかいプリキュア!」を総括特集。シリーズ構成の村山功さんのインタビューなどを通じて振り返る。さらに「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の鳥海浩輔さんと細谷佳正さんのインタビューなどを掲載。付録として「ユーリ!!! on ICE」のミニクリアファイルが3枚付く。

「アニメディア」3月号(学研プラス)は、公開中の「黒執事 Book of the Atlantic」と、18日公開の「ソードアート・オンライン(SAO)-オーディナル・スケール-」の劇場版2作品のダブル表紙で、「キラキラ☆プリキュアアラモード」の美山加恋さん&福原遥さんのインタビューなども掲載。「黒執事」と「ユーリ!!! on ICE」のクリアファイルが付録になっている。

「Newtype」3月号(KADOKAWA)の表紙は、「劇場版SAO-オーディナル・スケール」。「SAO」は巻頭特集のほか、32ページの別冊付録で、これまでの歩みを振り返り、原作者の川原礫さんや、キャストの松岡禎丞さん、戸松遥さんにもインタビューしている。「マクロスF」の中島愛さんと「マクロスΔ」の鈴木みのりさんの対談も掲載。「虐殺器官」と「ユーリ!!! on ICE」のB2両面ポスターが付く。

◇3大アニメ誌編集長が語る3月号の見どころ

アニメージュ 川井久恵編集長

毎日寒いですね! さて、アニメージュ3月号の表紙は……「花を、届けにきました」とばかりに、銀さんと高杉が花束をもってあなたをお出迎え! ということで「銀魂」です。今回は「烙陽決戦篇」を中心に大特集! みんな大好き攘夷4(フォー)の活躍ぶりもフィーチャーしています。激レア銀桂トークも必読ですよ! 付録は「ユーリ!!! on ICE」のミニクリアファイル3枚セット! イケメン特集2連発もありますよ~。まずは、夢のステージに向かってがんばるイケメンたちをピックアップ! さらに、シブくて“枯れみ”のあるオトナ男子を集めた「魅惑のシブカレ特集」にも大注目です。

そして、男性ファンの皆さん、お待たせしました。「魔法つかいプリキュア!」総括特集! クライマックスの絵コンテも掲載。コンテだけで号泣ものです!

2月といえばバレンタイン。チョコレートにはぜひアニメージュを添えてくださいね!

アニメディア 馬渕悠編集長

今月は2大劇場版タイトルの特集をお届けします。別冊付録は劇場版「黒執事」と「ユーリ!!! on ICE」のクリアファイルです。「ユーリ」は執事服風のヴィクトルのイラスト入りなので、ある意味“執事スペシャル”な付録となりました。プリキュアで共演中の美山加恋さん&福原遥さんインタビューにも注目ですよ。

Newtype 角清人編集長

表紙作品は「劇場版ソードアート・オンライン(SAO)ーオーディナル・スケール」です。キャラクターデザインを務める足立慎吾さんに描き下ろしていただきました。キリトは本誌のランキングページで常に10位以内に入る人気キャラクター。そのキリトが主人公のSAO。今回の映画はまさにアニメ版SAOの集大成的作品になっていると感じました。であれば……ということで、キリトとアスナの衣装はあえてテレビシリーズ初期のものでオーダーさせていただきました。映画を見ていただくと、その意味をあらためて理解してもらえるのではないかと思います。別冊付録でこれまでのSAOの特集をまとめていますので、テレビシリーズから映画に至るまでのおさらいとして、ぜひチェックしてみてください。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。