声優・内田彩、『Hello! My Music ～COLORS～』2作目のジャケットを公開

2016年8月に日本武道館でのワンマンライブを開催するなど、アーティストとしても活躍する声優・内田彩。彼女の音楽活動に密着したテレビ番組として昨年10月~12月に放送された『AYA UCHIDA Hello! My Music ~COLORS~』の模様を収めたBlu-rayの1作目となる『AYA UCHIDA Hello! My Music ~COLORS~ Road to 日本武道館』が、2月8日に発売された。

そして、3月8日には続編となる2作目のBlu-ray『AYA UCHIDA Hello! My Music ~COLORS~ 海辺のVACATION』が発売となるが、同作のジャケットが公開され、さらに両作のダイジェスト映像も公開された。

2作品の発売を記念したイベントの開催も決定しており、4月23日に都内にて2部公演で開催される。第1部は2月8日発売「AYA UCHIDA Hello! My Music ~COLORS~ Road to 日本武道館」購入者より抽選で、第2部は3月8日発売「AYA UCHIDA Hello! My Music ~COLORS~ 海辺のVACATION」購入者より抽選で、それぞれ招待される。各詳細は公式サイトにて。

Hello! My Music colors ダイジェスト映像