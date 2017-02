黒猫チェルシーがパパイヤ鈴木と異色コラボしたショートムービーを見る

黒猫チェルシーは、2月22日にリリースするオリジナルアルバム『LIFE IS A MIRACLE』の特設サイトにて、新曲からのショートムービー『LIFE IS A MIRACLE』と『飲みに行こう』の2本を2月7日に同時公開した。



4年半ぶりのオリジナルアルバム『LIFE IS A MIRACLE』の発売を記念して開設された特設サイトには、現在エピソード1から4までの4作品が公開されており、それぞれストーリー仕立てのショートムービーとなっている。



ニューアルバム『LIFE IS A MIRACLE』は、テレビ東京系アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』エンディングテーマとしてリリースした『青のララバイ』や、映画『新宿スワン』挿入歌『海沿いの街』、NHKドラマ『まれ』の劇中歌『涙のふたり』、『また会おう』など、多彩な楽曲が収録されている。



今回公開された、エピソード3『LIFE IS A MIRACLE』と、エピソード4『飲みに行こう』の2本には、スペシャルゲストとしてパパイヤ鈴木が出演している。『LIFE IS A MIRACLE』では、悪党に捕まってしまったギターの澤竜次をメンバー3人が助けに行くというストーリーで、パパイヤ鈴木の派手な女装姿や思いがけない登場シーンも併せて、スリルの中にも笑いのある展開だ。



エピソード4『飲みに行こう』では、パパイヤ鈴木自らが振付をメンバーに教えるというストーリーで、パパイヤ本人の本格ダンスはもちろんダンス初挑戦となる黒猫チェルシーの楽しげな様子も見所だ。



本作の監督を務めたのは、『グッバイ』『青のララバイ』でタッグを組み、メンバーからの信頼も厚い竹内鉄郎。俳優業でも活躍するボーカル、渡辺大知だけでなく、メンバー4人全員の渾身の演技に注目したい。



黒猫チェルシー『LIFE IS A MIRACLE』 Short Movie





黒猫チェルシー「飲みに行こう」 Short Movie





黒猫チェルシー「LIFE IS A MIRACLE」特設サイト

http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kuronekochelsea/lifeisamiracle/





黒猫チェルシーNEW ALBUM

「LIFE IS A MIRACLE」2017年2月22日 発売

