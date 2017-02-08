ソニー、電波式ワイヤレス通信対応でGN45のクリップオンフラッシュ

ソニーは8日、電波式ワイヤレス通信に対応したGN45の外付けフラッシュ「HVL-F45RM」を発表した。4月から発売する。価格は43,000円(税別)。

HVL-F45RMと同梱品 α7Rへの装着例

「α」シリーズの電波式ライティングシステムと組み合わせ、ワイヤレスライティング環境を構築できる。電波式ワイヤレス通信機能を内蔵し、送信側と受信側のどちらにも割り当て可能。最大5グループ、合計15台までの接続に対応し、通信距離が30m以内であれば、手元の送信機から撮影モードや光量などの調整が行える。

ガイドナンバーはGN45で、光量レベルは22段階で調整可能。発光間隔はアルカリ電池使用時で約0.1秒～2.5秒と高速。10コマ/秒で40回の連続撮影にも追従する。発光回数はアルカリ電池使用時で約210回以上。発光部は、上150度、下8度、左右180度の4方向に動かせる。

従来モデル「HVL-F43M」から、体積比で約12%減の小型化を達成。背面には、視認性の高い液晶モニターを搭載し、キーカスタマイズにも対応する。主な仕様は下記の通り。