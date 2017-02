BOOM BOOM SATELLITES 20周年記念、一般参加型の動画企画をスタート

BOOM BOOM SATELLITESは、デビュー20周年を記念して一般参加の動画企画をスタートさせた。「あなたの太陽とそこに手をかざす映像を是非投稿してください。」ー中野



BOOM BOOM SATELLITESは、今年デビュー20周年を記念して、「LAY YOUR HANDS ON THE "SUN"」と題した一般参加型の映像企画を発表。本企画は、活動を終了したBOOM BOOM SATELLITESに、 感謝や敬意、追悼、伝えたい想いを、太陽の光に手をかざす映像に託して、instagram、Twitter、facebookなどのSNSに投稿するというもの。



投稿映像については、「自分(の一部)と太陽が映ること」と「ハッシュタグ #LayYourHandsOnTheSun」 を付けるという二つのルールを設けている。



メンバー中野雅之は、自身のTwitterアカウントにて「生前、川島は"太陽"という単語を様々な事象、心象のメタファーとして多用してきたように思います。太陽は巨大なエネルギー源、原動力であり、また希望や未来の象徴です。あなたの太陽とそこに手をかざす映像を是非投稿してください。本物のbillion sunsが拝めるかもしれません!」とコメントしている。



投稿された動画は、BOOM BOOM SATELLITESオフィシャルロゴの【b】に象った形となり、後日SNSなどで公開される映像作品となって発表される。



自身の映像を制作し、この機会にBOOM BOOM SATELLITESのデビュー20周年のお祝いを投稿してみては。



また、BOOM BOOM SATELLITESは、3月1日にベストアルバムをリリースする。







