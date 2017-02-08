レノボ、GeForce GTX 1080搭載27型AIOゲーミングPC「ideacentre AIO Y910」

レノボ・ジャパンはグラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1080を搭載した27型AIOゲーミングPC「ideacentre AIO Y910」の国内販売を発表した。2月10日に発売する。
27型ディスプレイを搭載したオールインワンPC。CPUにIntel Core i7-6700、グラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1080を採用し、快適なゲームプレイが実現可能だという。メカニカルゲーミングキーボードやゲーミングマウスを同梱し、購入した日からゲームを楽しめるとしている。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-6700(3.4GHz)、チップセットがIntel H170、メモリがDDR4-2133 16GB(8GB×2)、ストレージが256GB(PCIe NVMe/M.2)SSD + 1TB SATA HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、ディスプレイが27型QHD(2,560×1,440ドット/G-SYNC対応)、OSがWindows 10 Home 64bit。
通信機能はギガビット対応有線LAN(Killer E2400)、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.1．インタフェースはUSB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI in×1、HDMI out×1、6-in-1 メディアカードリーダー(SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS-Pro)、マイク入力、ヘッドホン出力など。