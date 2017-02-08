docomo Ad Networkに新機能 - キャリアメール型広告への配信が可能に

D2Cは2月7日、NTTドコモが提供するアドネットワーク型広告配信サービス「docomo Ad Network(ドコモアドネットワーク)」における新機能として、登録者数2600万人(2017年2月時点)へリーチできるメール型広告「メッセージS(スペシャル)」への配信機能を2017年3月より提供開始すると発表した。

同社によると2017年2月時点、日本国内のWebサイトやアプリへ配信可能なアドネットワーク広告配信サービスにおいて、キャリアメール型広告への配信対応は同サービスが国内初となる。

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これにより企業は、docomo Ad Networkの利用のみで、Webサイトやアプリ、メールによる顧客接点の強化が可能に。加えて、NTTドコモが保有する高精度なターゲティングデータに基づき広告配信ができるため、従来の「認知」から「獲得」までのアプローチにとどまらず、獲得後のコミュニケーション領域まで踏み込んだマーケティング活動が期待できるという。

同社は今後、docomo Ad Networkにおいて、NTTドコモのビッグデータを活用したターゲティング機能の拡充や、企業の各顧客が保有するデータと連携したOne to Oneマーケティングの実現を視野に入れ、さまざまなデジタル広告・マーケティングニーズに応えるサービスの開発・提供に努めていく考えだ。