BIOSTAR、AMD A10-5745をオンボードで搭載したMini-ITXマザー「A68N-5745」

アユートは7日、BIOSTAR製マザーボードの新モデルとして、AMD A10-5745をオンボードで搭載した「A68N-5745」の取り扱い開始を発表した。2月10日に発売し、店頭予想価格は税込9,980円。
4コアでグラフィックスにAMD Radeon HD 8610Gを統合したAMD A10-5745搭載のMini-ITXマザーボード。チップセットはAMD A70。基板上の回路やLANポートを雷サージから保護する「Super Anti-Surge」「Super LAN Surge」に加えて、過電流からUSBポートを保護する「USB Polyswitch」といった機能を備える。
|APU
|AMD A10-5745(2.1GHz/2.9GHz)
|チップセット
|AMD A70
|メモリ
|DDR3-1333MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 2.0 x16×1(x8動作)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4
|対応RAID
|0/1/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|Mini-ITX
|そのほか
|USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込9,980円