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      BIOSTAR、AMD A10-5745をオンボードで搭載したMini-ITXマザー「A68N-5745」

      　
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      アユートは7日、BIOSTAR製マザーボードの新モデルとして、AMD A10-5745をオンボードで搭載した「A68N-5745」の取り扱い開始を発表した。2月10日に発売し、店頭予想価格は税込9,980円。

      A68N-5745

      4コアでグラフィックスにAMD Radeon HD 8610Gを統合したAMD A10-5745搭載のMini-ITXマザーボード。チップセットはAMD A70。基板上の回路やLANポートを雷サージから保護する「Super Anti-Surge」「Super LAN Surge」に加えて、過電流からUSBポートを保護する「USB Polyswitch」といった機能を備える。

      APU AMD A10-5745(2.1GHz/2.9GHz)
      チップセット AMD A70
      メモリ DDR3-1333MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 2.0 x16×1(x8動作)
      ストレージ SATA 6Gb/s×4
      対応RAID 0/1/10
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC887)
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税込9,980円
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