A.B.C-Zの5周年シングルが売上1位に - 前作超えの5.6万枚

アイドルグループ・A.B.C-Zの3作目のシングル『Reboot!!!』(ポニーキャニオン/2月1日発売)が2017/2/13付オリコン週間シングルランキング(集計期間:2017/1/30~2/5)で初登場1位となった。売上枚数は5.6万枚。

同作は、2012年2月1日にDVDシングルでデビューしたA.B.C-Zの5周年記念シングル。同グループのシングル1位獲得は初のCDシングル「Moonlight waiker」に続いて2作目となる。前作「Take a “5”Train」(最高3位:2016年6月発売)の累積3.6万枚を上回るスタートとなった。

シングル2位には、ロックバンド・UVERworldの「一滴の影響」(ソニー・ミュージックレコーズ/2月1日発売)が初週売上4.8万枚でランクイン。また、人気シリーズ「アイドルマスター」関連作品の「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT」(日本コロムビア/2月1日発売)が初週売上4.4万枚で3位となった。同シリーズでは、「THE IDOLM@STER SideM『Beyond The Dream』」(ランティス/2月1日 発売)も2.2万枚の売り上げで5位にランクインしている。