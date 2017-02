声優・花澤香菜、「ビルボードライブ東京」でスペシャルライブを開催

2017年2月22日に4thアルバム『Opportunity』をリリースする花澤香菜が、世界的ミュージシャンが数多く名演を繰り広げてきた<ビルボードライブ東京>でのライブを2月5日に開催した。ここでは昼の部の模様を紹介しよう。

開演時間が近づき、会場内SEは「星空☆ディスティネーション」のカップリングとして収録された「Saturday Night Musical♪」のインスト。ジャズクラブに似つかわしいムードが高まる。照明が暗転し、ステージ上のバックメンバーをうっすらブルーで照らす。リズムインと共にステージが少し明るくなり、下手から手拍子をしながら花澤香菜が登場。衣装はオーガンジーがあしらわれた淡いピンクの可愛らしいワンピース。会場を見回し手を振りながら「皆さん、ようこそ! 一夜限りのビルボードでのライブ、楽しんでいきましょう!」と元気よく挨拶すると、青から白を中心にしたライトに変化し一気に華やかな雰囲気に変わる。

一曲目は「I ♥ NEW DAY」。NewYork/Jazzyをテーマにした前作『Blue Avenue』のオ―プ二ングトラックでもあるこの曲、ビルボードライブ東京の雰囲気にはこの上なくフィットしている。(花澤のライブではお馴染みではあるものの)ウッドベースやトランペットといった楽器がいつにも増して映える。つづく2曲目の「シグナルは恋ゴコロ」ではカラフルな照明が、より気分を盛り上げていく。花澤自身がすごく楽しそうに歌っていることで、会場の空気がどんどん和らいでいく。

「あらためまして、花澤香菜です」とここで最初のMC。「ビルボード、素敵すぎるやろ! 」「オシャレやん! って思ってる間にあっという間に過ぎていっちゃうからね」「リハーサルの時、私も会場の上の方の席から見てみたんですよ」といった観客の気持ちを掬い取るようなトークで一層リラックスしたムードが広がる。バンドメンバーを紹介して、バンマスの北川勝利(ROUND TABLE)とのトークでは「北川さん! とうとうやってきましたよビルボード! ファンの皆さんのおかげでやっと立てましたね!」と感慨深げに語り合った。また、「今日はアンコールはありません。時間一杯楽しんでいきましょう!」と"予告"。今日の特別な時間の一瞬一瞬を楽しんでほしいという気持ちに溢れている。

「久しぶりに歌う曲です」と紹介して始まったのは「同心円上のディスタンス」。このころには体を横揺れさせて手拍子する観客も多く見られ、会場がすっかり楽しげな空気へと変わっている。続く4曲目は1st『claire』収録の「melody」。ミト作曲のオリジナルバージョンはエレクトロポップ仕様だが、今回は"Jazz Funk Ver."として披露。グル―ビーなベース、小気味よいギターのカッティングにトランペットとピアノのパッション感溢れる演奏……文字通りJazzyでFunkyなアレンジが施され、花澤のキュートで少しコケティッシュなボーカルと相まって、オリジナルとはひと味違った魅力で聴かせる。アウトロの「好き 嫌い 嘘 本当」のループでは観客とのコール&レスポンスが繰り広げられた。

つづくMCでは、アルバム『Opportunity』についての話。今作は"UKサウンド"をテーマに作られたことや、同作に参加している世界的バンドのシンプリー・レッドのミック・ハックネル作の曲「FRIENDS FOREVER」について、北川作曲・花澤自身が作詞した「brilliant」について話したあと、この2曲を本邦初公開。「FRIENDS FOREVER」ではシンプリー・レッドらしい軽やかなブルーアイドソウルのフィーリングを、「brilliant」ではライトにスウィングしながら、初披露ながらすっかり自分の中に吸収した花澤のボーカリゼーションが心地よい。

そして、短めのMCから最新シングル「ざらざら(ピアノ弾き語りVer.)」を披露。秦 基博作曲のこの曲をピアノとウッドベースを弓で弾く奏法をバックにしっとりと歌い上げた。8曲目は昨年6月にリリースされたシングル「あたらしいうた」をJazz Ver.で披露。オリジナルのギターロックとは打って変わったアレンジで、原曲が"青さ"を湛えた曲だとするならば、このヴァージョンは"碧さ"とでもいうべき大人っぽいくすみや憂いを感じさせる。この曲もまた今日だけの特別な一曲となった。

「ここからは盛り上がりパートですよ!」と告げられた後、始まったのは花澤香菜のレパートリーでも有数のアッパーチューン「ブルーベリーナイト」。しかも今日は"Samba Ver."として演奏され、明るく派手な照明の演出も重なり、会場は大いに盛り上がる。つづいてハードバップ・ジャズナンバー「Night And Day」。ビルボードライブでプレイされることをイメージされていたかのようなこの曲、すっかりジャズクラブが花澤の空間と化し盛り上がりは最高潮に達する。

息遣いが少し荒くなりながら「ふーっ……ビルボード楽しすぎるよーー!」「でも、もう最後の2曲です……あー終わりたくないよ~」と名残り惜しみつつ地団駄を踏む花澤。4月からのツアーでの再会を約束しながら、次の曲紹介……「前回ツアーで初披露し好評だった『恋愛サーキュレーション』を歌います」と告げた途端、会場から大歓声が! 花澤香菜キャラソンの代表格であるこの曲を、ビルボードで聴けるとは思ってもみなかったファンにはたまらない選曲、曲頭の「せーの」から会場のテンションはMAXへ! キャラソンの神曲がビルボードに降臨し、意外なほど絶妙なマッチングを感じさせ、多幸感に包まれたまま、ラストは5thシングルでライヴ定番曲である「恋する惑星」へ。♫Lovely Planet♪のフレーズが、多幸感を一層増幅させる。花澤は会場をしっかり見まわしながら、堂々と歌い上げる。その様はすっかりビルボードライブ東京を、自分のものに捉えている。最後は会場の観客の一人一人を見つめるかのように手を振り別れを告げて、花澤香菜初のビルボードライブ東京でのライブは終了した。

花澤香菜の4thアルバム『Opportunity』は2月22日(水)の発売予定で、4月からは全国ツアー「花澤香菜live 2017 "Opportunity"」が予定されている。各詳細は公式サイトにて。

isai Beat presents 花澤香菜 スペシャルライヴ@billboard Live TOKYOセットリスト

<昼の部>

M-01. I ♥ NEW DAY

M-02. シグナルは恋ゴコロ

M-03. 同心円上のディスタンス

M-04. melody (Jazz Funk Ver.)

M-05. FRIENDS FOREVER

M-06. brilliant

M-07. ざらざら (ピアノ弾き語りVer.)

M-08. あたらしいうた (Jazz Ver.)

M-09. ブルーベリーナイト (Samba Ver.)

M-10. Night And Day

M-11. 恋愛サーキュレーション

M-12. 恋する惑星

<夜の部>

M-01. I ♥ NEW DAY

M-02. シグナルは恋ゴコロ

M-03. 同心円上のディスタンス

M-04. melody (Jazz Funk Ver.)

M-06. FRIENDS FOREVER

M-05. brilliant

M-07. ざらざら (ピアノ弾き語りVer.)

M-08. あたらしいうた (Jazz Ver.)

M-09. Nobody Knows

M-10. マジカル・ファンタジー・ツアー (甘口)

M-11. 恋愛サーキュレーション

M-12. 星空☆ディスティネーション (Bossa Ver.)