クラスメソッド、AWS環境へのセキュアな接続サービスに低価格プラン

クラスメソッドは2月6日、Amazon Web Service(AWS)の総合支援サービス「クラスメソッドメンバーズ(メンバーズ)」の新しいオプションサービスとして、セキュアにAWS環境に接続できる「フートコネクト NetCloud」を追加すると発表した。
メンバーズは、顧客のAWS利用を総合的に支援するサービス。AWS構築に関するコンサルティング、AWSインフラ運用、24時間365日体制でのセキュリティ監視などをクラスメソッドが代行し、顧客がビジネスに注力するためのさまざまなサポートやAWSのベストプラクティスを提供する。
今回発表したフートコネクト NetCloudは、ソフトバンクが提供する「OneLayer on Cradlepoint NetCloud」を通信基盤として採用し、AWS環境を含めたビジネスネットワークを構成するサービス。
接続端末にソフトウェアをインストールするだけで、インターネット接続環境さえあれば、場所に問わずセキュアな通信環境を実現する。管理者から接続端末を一元管理できるほか、クライアント単位での可視化やアクセスコントロールが可能。
初期費用は無料、基本サービスは月額400円(税別)。別途、AWS利用料が発生する。