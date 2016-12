『ジャニーズカウントダウンライブ』TOKIOが10年ぶりに司会

フジテレビ系列で12月31日(土)23時45分より独占生中継される年越しライブ『ジャニーズカウントダウン2016-2017』の司会を、10年ぶりにTOKIOが務めることが決定。さらに、ファンや視聴者、そして関係者など、2016年を支えてくれた人たちへ今、一番贈りたい曲を歌う目玉企画「サンキューメドレー」で、新曲「愛! wanna be with you…」を披露することがわかった。



そのほか「サンキューメドレー」では、KinKi Kidsがファン投票1位曲として2007年発売のベストアルバム「39」にも収録された「愛のかたまり」を、NEWSが涙の再出発ソング「フルスイング」を、Kis-My-Ft2が感謝の気持ちをストレートに表現した「Thank youじゃん!」を歌うことも併せて発表された。同企画の全ラインナップは後日、発表される予定だ。



さらに、『めざましテレビ』(5:25~)で特別企画がスタート。27日に放送された城島茂、長瀬智也、松岡昌宏の特別インタビューを皮切りに、28日はA.B.C-ZとジャニーズWEST、29日はHey! Say! JUMPとSexy Zoneの特別インタビューが放送される。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。