星野源、三代目、金爆、セカオワ…ピコ太郎MCの『CDTV』年越しSPに出演

大ブレイク中のピコ太郎が、12月31日(土)23時45分から翌朝5時まで生放送される、毎年恒例の音楽番組『CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2016→2017』(TBS系列、地域により放送終了時間が異なる)にて、MCに初挑戦することがわかった。



同番組では、事前に番組公式サイトでアンケートを取った「今年あなたがうたった歌」の集計結果に基づき、ランキングを作成。ピコ太郎が、「今年あなたがうたった歌TOP20」を大発表する。



また今回は、ピコ太郎をはじめ、第2弾出演アーティスト20組も明らかに。詳細は下記の通り。



AI/aiko/E-girls/EXILE THE SECOND/ゴールデンボンバー/三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE/GENERATIONS from EXILE TRIBE/シシド・カフカ/SEKAI NO OWARI/高橋優/チャラン・ポ・ランタン/西野カナ/Perfume/ピコ太郎/一青窈/藤原さくら/星野源/モーニング娘。'17/RADIO FISH/和楽器バンド(※50音順)



これまで発表された出演者数は、これで合計36組。第3弾以降の出演者情報は、番組公式サイトや公式Twitterなどで随時発表される。なお、Twitterではアーティストからのコメント動画もアップされる予定となっている。

