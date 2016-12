Prizmmy☆ラストライブが3月30日開催、『プリパラ』『プリリズ』曲など歌唱

4人組ガールズダンス&ボーカルユニットのPrizmmy☆(プリズミー) と、その妹分のユニット・プリズム☆メイツのラストライブ「Hello My Future」が2017年3月30日、東京・新宿ReNYにて開催されることが発表された。

Prizmmy☆は、TVアニメ『プリティーリズム』シリーズから誕生したダンス&ボーカルユニットで、みあ、れいな、かりん、あやみの4人で結成。2014年3月にあやみが脱退し、同年4月にひなが加入。2012年3月16日にavex entertainment(現在はavex pictures所属)より1stシングル「Everybody's Gonna Be Happy」でCDデビューを果たした。以降、TVアニメ『プリパラ』の主題歌も務めるほか、小室哲哉、DJ KOO、m.c.A・T、 八王子Pといったアーティストから楽曲提供を受け、デジタルとリアルを融合させた"DigitaReal(デジタリアル)"をテーマとしたEDMの楽曲を多く発表。また、インド・シンガポール・台湾・香港・ベトナムなど海外での活動も積極的に行っていた。

デビューから5年目となる2016年、それぞれの夢に向かって個人の活動を広げていくため、メンバー同士、メンバーとスタッフが話し合いを重ね、Prizmmy☆およびプリズム☆メイツも同時に活動を終了することとなった。

2017年3月30日に開催されるラストライブの名前は「Hello My Future」。同年2月22日に発売されるベストアルバム『Prizmmy☆ THE BEST!!』に収録される新曲と同じタイトルとなり、活動終了後、それぞれの未来へ向かって歩みを進める彼女たちの等身大の気持ちを歌っている。ラストライブでは「Hello My Future」のほか、ともに青春時代を過ごした『プリティーリズム』シリーズや『プリパラ』のオープニング・エンディングテーマを歌唱する予定となっている。

「Hello My Future」は、2015年11月1日開催のワンマンライブ「DigitaReal Lab Party!!!!」の会場にもなり、Prizmmy☆とプリズム☆メイツゆかりの場所でもある新宿ReNYで行われる。桜咲く季節に開催されるラストライブは、Prizmmy☆とプリズム☆メイツのこれまでの活動の集大成となるとのこと。