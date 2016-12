『チャイルド･プレイ』チャッキーの恋人･ティファニーが美少女フィギュアに

1998年に公開された映画『チャイルド・プレイ チャッキーの花嫁』のティファニーが、コトブキヤが展開する「HORROR美少女」シリーズで立体化され、2017年5月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は8,424円(税込)。

ティファニーは、アメリカのホラー映画のアイコン的キャラクター・チャッキーの人間だった頃の恋人。『チャッキーの恋人』では、チャッキーを復活させるために尽力する。結局は彼に惨殺されてしまうものの、その魂が花嫁人形に乗り移り、チャッキーと共に人々を襲った。

1/7スケールでの立体化となる今回のフィギュアは、シリーズを手掛ける山下しゅんや氏がデザイン。ウェディングドレスとライダースジャケットに網タイツ、ロングブーツを合わせたパンクなスタイルはそのままに、色気あふれる美少女に仕上がっている。2017年3月発売予定の「HORROR美少女 チャッキー」とそろえることで、劇中で描かれたハネムーンのようなシチュエーションも楽しむことができる。

(C)Child’s Play 2, Child’s Play 3 and Bride of Chucky are trademarks and copyrights of Universal Studios.

The movie Seed of Chucky (C) 2004 Focus Features LLC. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.