Apple Watchをクリスマスプレゼントにして、Pokemon GOやろうぜ!!

「Pokemon GO (ポケモンGO)」のApple Watch用アプリが22日、リリースされた。Apple Watchというと、通知の機能やヘルス/フィットネスの機能に注目が集まることが多いが、クリスマスプレゼントにぴったりなタイミングでキラーアプリが出てきた。

Apple Watch用のPokemon GO (ポケモンGO)

Apple Watch用のPokemon GO (ポケモンGO)は、Appleが9月に開催したスペシャルイベントでアナウンスされていた。イベントでは、Nianticのジョン・ハンケ氏が登壇し、Pokemon GO (ポケモンGO)用のコンパニオンデバイス「Pokemon GO Plus」にインスパイアされて開発に着手したことを明らかにしていた。

Apple Watch用のPokemon GO (ポケモンGO)では、以下のことができる。

Apple Watchのアクティビティのデータとして、ゲーム内で計測されたの歩数などがデータとして追加される

近くに現れたポケモンを通知

ポケモンのタマゴを孵すための距離のカウント、相棒ポケモンがアメを見つけるために一緒に歩いた距離のカウント

近くのポケストップが通知され、回すことでどうぐを手に入れられる

タマゴがかえったとき、メダルを手に入れたときに通知

「Pokemon GO Plus」では搭載されていない機能もApple Watch用アプリには装備されているようだ。サポートする機能もApple Watch用アプリのほうが多い。また、29日まで期間限定でクリスマス版のピカチュウが現れるので、この機会にApple Watchで赤い帽子をかぶったサンタバージョンのピカチュウを見つけてみて欲しい。

さらに、アクティビティのデータを取得できるから、Apple Watchのヘルス/フィットネスの機能を使ってもみたくなる。Pokemon GO (ポケモンGO)のためだけに……と思わず、ヘルス/フィットネスの機能を使ってみたら良いし、先日発売されたAppleのワイヤレスイヤホン「AirPods」をお持ちなら、便利なコントローラーとしても利用できる。ひとつ使いたい機能が見つかると、次々に便利な機能があるのが分かってくるのがApple Watchの特徴でもある。

Apple Watch

それでもそれなりに値段するじゃんとお思いの方、Series 1のApple Watchなら税別で27,800円からだ。これくらいなら、一年頑張った自分へのクリスマスプレゼントに買っても良いのでは? でも、Series 1だとApple Payで改札通ったり、GPSで場所確認したり、スイミングの計測とか出来ないんだよね? という欲張りで物知りなあなたは奮発してSeries 2にしたらいい、こちらは税別で37,800円からだ。1万円で結構な機能差があるので、個人的にはSeries 2をおススメするが、これとこれの機能は要らない、Pokemon GO (ポケモンGO)が出来れば申し分ないというのであれば、Series 1でも良いと思う。

拙稿の前にYoichi Yamashita氏が「クリスマスにタイミングを合わせたリリースが実現し、結果的に開発者のApple Watchアプリ離れの懸念も和らいでいる」と指摘しているが、これを契機に、Apple Watch用のゲームアプリがどんどん増えていくのではないだろうか。ゲーム好きなら持っていたいアイテムのひとつとしてApple Watchがカウントされるようになる日が来るのも、そう遠くない?