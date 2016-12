［ミュージックステーション］スーパーライブで“AKB48×USJキャラ”がコラボ　金爆は紅白落選テーマに「女々しくて」

タモリさんが司会を務める生放送音楽番組「ミュージックステーション(Mステ)」(テレビ朝日系)の年末恒例の音楽イベント「Mステ スーパーライブ2016」が、23日午後7時から放送される。人気グループ「嵐」や「AKB48」などのほか、大ヒット中の劇場版アニメ「君の名は。」でヒロイン・宮水三葉の声優を務めた女優・上白石萌音(かみしらいし・もね)さん、不思議ソング「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」で話題のピコ太郎さんら史上最多の45組が出演する。放送は11時10分まで。

AKB48は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のキャラクターと一夜限りのコラボレーションをする。ステージには、「セサミストリート」のエルモ、クッキーモンスターやスヌーピー、チャーリー・ブラウンら総勢9体のキャラクターが登場。「365日の紙飛行機」「LOVE TRIP」「ハイテンション」を歌う。SNSから火がつき世界的に流行している、マネキン(ストップモーション)のような静止状態を見せる動画「マネキンチャレンジ」も披露する。

ビジュアル系エアバンド「ゴールデンボンバー」(金爆)は、4年連続で「女々しくて」を演奏。4年連続で出演していた「NHK紅白歌合戦」落選への思いをテーマにパフォーマンスする。桑田佳祐さんは、映画「金メダル男」の主題歌で、WOWOW開局25周年のCM曲「君への手紙」と「ヨシ子さん」を歌う。

「欅坂46」は「サイレントマジョリティー」、「乃木坂46」は「サヨナラの意味」、DAIGOさんが「KSK」、「Perfume」が「FLASH」、aikoさんが「もっと」、絢香さんが「I believe」、「ポルノグラフィティ」が「LiAR」、「コブクロ」が「未来」、「ゆず」が「見上げてごらん夜の星を~ぼくらのうた~」を披露する。

◇出演アーティスト(予定)は以下の通り(敬称略)

AI▽aiko▽絢香▽嵐▽E-girls▽いきものがかり▽AKB48▽EXILE THE SECOND▽X JAPAN▽大黒摩季▽上白石萌音▽関ジャニ∞▽Kis-My-Ft2▽きゃりーぱみゅぱみゅ▽桐谷健太▽桑田佳祐▽欅坂46▽ゴールデンボンバー▽コブクロ▽小室哲哉+HYDE▽THE YELLOW MONKEY▽三代目 J Soul Brothers▽GENERATIONS from EXILE TRIBE▽ジャニーズWEST▽JUJU×沢村一樹▽スキマスイッチ×奥田民生▽SEKAI NO OWARI▽Sexy Zone▽DAIGO▽TOKIO▽西野カナ▽NEWS▽乃木坂46▽back number▽Perfume▽ピコ太郎▽平井堅▽藤原さくら▽Hey! Say! JUMP▽星野源▽ポルノグラフィティ▽森山良子×森山直太朗▽ゆず▽L’Arc~en~Ciel▽RADIO FISH

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。