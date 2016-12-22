NuForceの30台限定イヤホン「HEM8 LIMITED EDITION」、ビックカメラで販売

バリュートレードは12月22日、米Optoma / NuForce(オプトマ / ニューフォース)のハイレゾ対応イヤホン「HEM8 LIMITED EDITION」を発表した。世界で300台の限定販売となり、日本では30台が入荷。発売は12月28日で、ビックカメラの有楽町店、新宿西口店、池袋本店や、ビックカメラ.comにて取り扱う。

HEM8 LIMITED EDITION

Optoma / NuForceのハイエンドイヤホン「HEM8」の新色カッパーモデル。BAドライバーを4基搭載するほか、独自開発の直線位相クロスオーバー回路を採用しており、サウンドを忠実に再現するという。

ケーブルは着脱式で、OFCと銀を採り入れた高音質タイプと、通話用マイクを搭載したタイプの2種類を同梱。シリアルナンバー入りの証明カードも付属する。

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