羽多野渉(はたのわたる)。3月13日生まれ。長野県出身。81プロデュース所属。主な出演は『僕のヒーローアカデミア』心操人使役、『弱虫ペダル NEW GENERATION』段竹竜包役、『ユーリ!!! on ICE』ギオルギー・ポポーヴィッチ役など。アーティストとしても活動しており、『ユーリ!!!』ではYURI!!! on ICE feat. w.hatano名義でEDテーマ「You Only Live Once」をリリース。7thシングル「ハートシグナル」は現在放送中の『ひとりじめマイヒーロー』OPテーマ。また、最新8thシングル「KING & QUEEN」は11月4日よりロードショーの劇場版『Dance with Devils-Fortuna-』主題歌となっている

撮影:西田航(WATAROCK)