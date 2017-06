ボーナスでなに買う？ PS4でしょ! その5つの理由とは

ついにこの時期がやってきた!

"ついに"と書いたのは他でもない。6月から7月にかけて会社員なら誰もが待ち望んでいるアレのことだ。そう、ボーナスである! 何を買おうか今からいろいろと迷っている人も多いと思うが、そんな方に筆者はこう言いたい。今こそPlayStation 4(以下:PS4)を買うベストタイミングである、と!

PlayStation 4

まず、大きな理由は価格だ。PS4というと抜群の性能と引き換えに価格はお高め……というイメージがあったかもしれないが、2016年に値下げされており、税抜き3万円を切る価格で購入できる。むしろ、いまが最高の買い時といえるのだ。じゃあそんなPS4が家にあると、生活がどうなるのか。その理由を説明していこう。

理由その1:大ヒットシリーズの最新作もズラリ! 充実したソフトラインナップ!

まずはゲーム。これはもう、今さら言うまでもない。

ゲームハードが発売されたばかりだと、「遊びたいタイトルが少ないかも」という心配はよくあることだが、PS4は発売から3年以上経ち、ソフトラインナップがものすごく充実している。

たとえばRPGなら、言わずと知れた『FINAL FANTASY XV』や『ペルソナ5』、『テイルズ オブ ベルセリア』など昔から続く人気シリーズの最新作が目白押し。7月にはお待ちかねの『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』も控えている(正直、個人的には『ドラゴンクエストXI』のためだけにPS4を買ってもいいのではとさえ、と思っている)。

『FINAL FANTASY XV』 『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』

アクションなら歯ごたえたっぷりの『DARK SOULS III』は外せないし、『バイオハザード7 レジデント イービル』はシリーズ初期作品の恐怖が戻ってきたと好評だ。『ストリートファイターV』で世界中の猛者と熱い闘いを楽しむのもいいだろう。

『バイオハザード7 レジデント イービル』 『DARK SOULS III』

他にもいくらでもおすすめしたいタイトルはあるのだが(個人的には『ウィッチャー3 ワイルドハント』を推したい)、それだけで原稿が埋まってしまうのでこのへんにしておこう。ともかく、昔からのコアなゲーマーもカジュアルなゲーム好きも、両方を満足させてくれるだけのラインナップがそろっているということは伝わっただろう。

さらに、国民的ゴルフゲームの金字塔『みんなのGOLF』シリーズ最新作『New みんなのGOLF』や、もはや実写と見間違うほどのリアルドライビングシミュレータ『グランツーリスモSPORT』も発売を控えている。

■PS4のソフトラインナップはこちら

理由その2:ネットワークで楽しさ広がる!

PS4はネットワークに接続することで、ゲームの楽しみ方をさらに拡張することができる。ネットワークを介しての対戦や協力プレイはシングルプレイでは味わえない人とのコミュニケーションを楽しめる。また、ワイヤレスコントローラーの「SHARE」ボタンを押すことで、自分がプレイしているゲームにフレンドを招待し、フレンドがそのゲームを持っていなくても一緒に遊ぶことができる。ちなみに、「SHARE」機能を使うことでプレイしているゲームを配信することもでき、気軽にゲーム実況を楽しめる。

■PS4のネットワーク機能について詳しくはこちら

また、PCやPS Vitaと連携することでリモートプレイも可能なのだ。据え置き機だからといって、必ずTVの前に座る必要はない。自室のPCモニターでプレイしたり、外出先でPS Vitaをプレイしたり、自分のライフスタイルの中に自然と入れられるのがPS4というハードのすごいところなのである。

リモートプレイ

LIVE配信

理由その3:Blu-ray、PS Video、Netflix、hulu、nasneなどTV・動画関係も充実! 音楽だって存分に楽しめる!

……ゲームを楽しめるのはわかった。じゃあ、ゲームをしない人にとってPS4は必要ないのかというと、そんなことはない。PS4はゲームをするためだけの専用機ではないのだ。むしろ、ゲームに匹敵する楽しみの方も充実しているのだ。

たとえば、映像面でいえば、Blu-ray再生機としても使えるし、PS VideoやNetflix、huluといった人気の動画サービスにも対応している。

動画サービスも充実

映像だけではなく、音楽面でも負けていない。PS4では、世界でもっとも多くのユーザーを抱えるサブスクリプション型音楽サービスの「Spotify」が利用できるのだ。「Spotify」は広告が入る代わりに無料で音楽楽しめるプランが用意されており、「音楽聴き放題サービスは気になるけどお金を払うのはちょっと……」という人にぴったりである。

一人でリラックスしながら音楽を聴くのはもちろん、友人が遊びに来たときなどにサッと「Spotify」でBGMをかけられるとオシャレだ。

■PS4のエンタテインメントサービスについて詳しくはこちら

そして、映像といえば「nasne(ナスネ)」との連携も忘れてはいけない。「nasne」とは大容量の内蔵ハードディスクを搭載したネットワークレコーダー&メディアストレージ。TV番組を録画して溜めておくこともできるのだが、それだけでなく、インターネットに接続することでいつでもどこでも放送中のテレビ番組や録画した番組を視聴することができるのだ。

たとえば、家族がリビングのテレビを見ているときでも、自室のPCやタブレットで「nasne」を介して好きな番組や録画しておいた番組を視聴できるというわけ。さらに、外出先からでも自宅の「nasne」にアクセスすることで、スマートフォンなどから好きなときに番組を見たり、録画した番組を視聴したり、番組の録画まで可能になる(※一部アプリ内課金あり)。TVっ子なら必須ともいえるデバイスなのだ。

■ネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne(ナスネ)」について詳しくはこちら

理由その4:すべての夢が「現実」になる? 全く新しいゲーム体験!

そして、忘れてはいけないのが話題のバーチャリリアリティ(VR)システム"PlayStation VR"(以下:PS VR)。発売当初からなかなか手に入らない状況が続くなど大人気のデバイスだが、これは本当にすごい。360度見渡す限りをゲーム空間に変えてしまい、まるで自分がゲームの中に入り込んだような感覚を味わうことができる。まさに未来 を先取りしたゲーム体験ができるのだ。

PlayStation VR

ゲーム以外にも、「YouTube」や「360Channel VR」、「DMM.com」などで配信されているVR映像を視聴することができる。音楽やスポーツ、世界中の絶景など、様々なジャンルの360度映像が公開されており、コンテンツにはこと欠かない。

また、PS VRは通常のPS4のソフトやBlu-ray再生、各種動画サービスなどPS VR専用/対応ソフト以外のコンテンツを迫力の大画面で楽しめるシネマティックモードも搭載。特に、Blu-ray再生は3D表示にも対応しており、自宅に3Dテレビモニターがなくても3D映画の視聴などができるのだ。

さらに、ガジェット好きならご存知の全天球カメラで撮影した動画や写真も楽しめる。全天球カメラで撮影した旅の思い出などを見れば、あたかもそこに自分が存在しているかのような体験が味わえる。

6月以降は販売取扱店舗を大幅に拡大し、全国100店舗以上で体験イベントも実施するとのことなので、詳しくはPS VR公式サイトを確認してみよう。

■PS VRについて詳しくはこちら

理由その5:充実のメンバーシップサービス「PlayStation Plus」!

最後にメンバーシップサービスである「PS Plus」を紹介しておこう。会員になると、世界中のプレーヤーと対戦・協力プレイができるオンラインマルチプレイが可能になる。そして、最もお得なサービスが「フリープレイ」。毎月厳選されたソフトが加入期間中無料で遊び放題。これだけでも加入する価値はあるが、さらにセーブデータをオンラインにバックアップできるサービスやPS Storeで配信中のコンテンツなど、様々な特典が受けられるのだ。これら充実サービスを、全部まとめて月額514円というのだからたまらない。

PSPlus

■PS Plusについて詳しくはこちら

ここまでの内容をまとめておくと……。

あらゆる人気ゲームタイトルがそろっていて、ゲーム機として楽しめるのはもちろん、「SHARE」ボタンによるゲーム実況やリモートプレイ、PS VRといった新たなゲーム体験も満喫できる。さらにBlu-ray再生機でもあり、TV番組を好きなときに好きな場所で楽しめるnasneとも連携可能。動画サービスも充実していて、音楽聴き放題サービスも楽しめる……。さらに、友だちとのコミュニケーションにも抜群!

ゲーム、映像、音楽など、これだけの機能を一台で楽しめるエンタテインメントマシンは、PS4だけといっても過言ではないだろう。

PS4があるだけで、休日も平日も充実した時間を過ごすことができる。今こそが、PS4の"買い時"なのだ。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2016 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Produced under license of Ferrari Spa. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari Spa property under design, trademark and trade dress regulations

(C) 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

(C)CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2017 FromSoftware, Inc.



[PR]提供 ソニー・インタラクティブエンタテインメント