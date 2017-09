9月12日(米国時間)に、新社屋Apple Parkの「Steve Jobs Theater」で行われたスペシャルイベントのキーノートは、Steve Jobs氏のモノローグから始まった。今年は初代iPhoneが登場してから10周年である。スマートフォン市場を開拓し、けん引してきたApple。成熟期を迎えて守勢にまわらず、新たな未来を見据えて「iPhone X」を投入する。その狙いは?

照明が消え、漆黒のステージに「Welcome to the Steve Jobs Theater」という一文が浮かび上がる。そしてSteve Jobs氏の声が聞こえてくる。Jobs氏が手がけた新キャンパス「Apple Park」に設けられたオーデイトリアム「Steve Jobs Theater」のオープニングである。

There's lots of ways to be as a person, and some people express their deep appreciation in different ways,. But one of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there. And you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story or tell yours. But somehow, in the act of making something with a great deal of care and love, something is transmitted there. And it's a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation. So, we need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple, is if we keep us, us.