米ディズニー62周年で62キャラ集結!「ファンタズミック!」復活! D23"裏"でお祭り騒ぎ

米カリフォルニア州アナハイムで7月14日~16日の3日間開催された“ディズニー最大のファンイベント”「D23 Expo」へ行って参りました! その最終回、第5弾のレポートは、「D23 Expo」開催中の裏で、ご近所さんのカリフォルニア ディズニーランド・リゾートのディズニーランド・パークで起こっていた“その時だけの出来事まとめ”です!「D23 Expo」開催中の7月14日~16日、そして開催前日の13日、終了後の17日のカリフォルニア ディズニーランド・リゾートで何が起こっていたか!? その模様について総力レポートです!

ちなみに「D23 Expo」を開催したカリフォルニア州アナハイムのコンベンションセンターという会場とカリフォルニア ディズニーランド・リゾートは、個人差はありますが、筆者の足による徒歩で30分ほどの距離。コンベンションセンター付近のホテルにタクシーはありましたが、このくらいの距離の場合、現地の人もスタスタ歩いているので筆者も徒歩で数往復することに。7月中旬という夏の高気温も手伝って、思いのほかスパルタ取材に……。

ミッキーたちもお祝い! ディズニーランドの62回目の生誕祭が盛大に開催!

まず「D23 Expo」最終日の翌日である7月17日は、実はカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの、ディズニーランド・パークの誕生日でした。地球上で初めて誕生したディズニーランドはめでたく62歳の誕生日を迎え、開園62周年をお祝いする記念セレモニーを開催! 同パークのエントランスを抜けてすぐ目の前に広がるタウンスクエアには大勢のゲストも集まって、7月17日の12時20分、同セレモニーが盛大にスタートしました!

同セレモニーには、ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの仲間たちが"62"人勢ぞろいしてディズニーランド・パークの誕生日を祝福したほか、同リゾートのアンバサダーを務めるMikey Trujillo氏も登場して、集まった大勢のゲストと一緒にバースデーソングを合唱! 確か去年は61人だったので、誰かが増えたわけですが(笑)。同セレモニーの後半にはハトが放たれ、コンフェティーも舞い上がり、超感動的なフィナーレになりました!

ミッキー

このディズニーランド・パークの誕生日である7月17日は、お祝いするために来園するゲストが非常に多く、園内も祝福ムード。目立った催しは同セレモニーくらいで、バースデーをお祝いするスペシャルグッズやスペシャルフード、スペシャルデコレーションなどの物量によるセレブレーション展開はなかったものの、丸型フォトプロップスが7月17日だけ登場していました! 質素ですが、祝祭感あって素晴らしかったです。

誕生日を祝う丸型フォトプロップス

同日夜に「ファンタズミック!」が再始動! 鑑賞ウラ話あれこれ

そして7月17日は、ディズニーランド・パークの夜の大人気ショー、「ファンタズミック!」の再演スタートの日! すでに15日と16日に2回ずつプレビューが行われていましたが、グランドリオープニングの17日は同リゾートのアンバサダーを務めるMikey Trujillo氏とAlexa Garcia氏もいかだに乗って登場して、「ファンタズミック!」のカムバックをゲストに報告です。長く愛されている同ショーを、同パークの誕生日の夜に観られるとは!

実はウラ話的なことですが、この「ファンタズミック!」の15日と16日のプレビューは、「D23 Expo」の2日目の講演であるウォルト・ディズニー パーク&リゾート部門のプレゼンテーションに参加した人や、ソーサラーゲストというVIP的なゲスト向けの“おみやげ”公演でもあり、講演終了後にプレビューのパスを配布するという展開になりました。筆者は会場を出て16時30分に列に並び、18時にパスをゲット。実に1時間30分かかりました。

ちなみに本格再始動の17日は、「ファンタズミック!」鑑賞券と食事がセットになっているダイニング・パッケージというシステムを利用。東京ではカレーで有名な「ハングリーベア・レストラン」で、「Fantasmic! On The Go Package at Hungry Bear Restaurant」を$29.99で購入。復活直後で大混雑が予想されたため、鑑賞エリアに確実に入れるダイニング・パッケージを試しましたが、これが真横(笑)。ただ、5分も待ってないのでよしです。

『ディセンダント2』の特別パレードも! 若手キャスト総登場に大盛り上がり!

また、さかのぼること「D23 Expo」開催前日の7月13日には、ディズニー・チャンネルのオリジナル・ムービー『ディセンダント2』の若手キャスト5人とケニー・オルテガ監督が、ディズニーランド・パークをパレード! レギュラー公演のデイパレード「ミッキーのサウンドセーショナル・パレード」の前に実施することは公式ブログなどで告知していたこともあって、パレードルートには同番組のファンが多数集まって、声援が飛び交っていました。

もちろんこれは、7月の『ディセンダント2』の全米放送直前のプロモーションで、ソフィア・カーソン、チャイナ・アン・マクレーン、キャメロン・ボイス、ブーブー・スチュワート、そしてケニー・オルテガ監督とダヴ・キャメロンがグランド・マーシャルズとして、特別車に乗って登場。16時にスタートした後、16時30分にはレギュラー公演のデイパレード「ミッキーのサウンドセーショナル・パレード」も通常どおりに盛大にスタートしました。

大人気スーパーヒーローが大量に登場! 最新映画連動系イベントも続々!

なお、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートのもう一つのパークである、カリフォルニアをテーマにしたディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークでも、この時期ならではのイベントなどを実施中で、時間の合間をみて、いくつかのぞいてみました!

まずはカーズランドでは、シリーズ最新作『カーズ/クロスロード』の公開と連動して、新キャラクターのクルーズ・ラミレスとのキャラクター・グリーティングがスタート! それに伴ってカーズランド入り口にある巨大看板も、クルーズ仕様に変更になっていました!

カーズランド入口の巨大看板がクルーズ仕様に

そして夏の間は「Summer of Heroes」と題して、スパイダーマンやアベンジャーズのメンバー、新アトラクション「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:ミッション・ブレイクアウト!」のピーター・クイルやガモーラ、グルートなど、数多くのキャラクターも登場する期間限定イベントも! 「D23 Expo」でも『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』のプレゼンテーションが盛り上がっていましたが、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークもたくさんのスーパーヒーローの登場で、ゲストも興奮気味でした!

スパイダーマン

■著者プロフィール

鴇田崇



instagram→@takashi.tokita_tokyo