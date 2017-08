【プレゼント】愛犬が何度も生まれ変わる! 9月13日実施『僕のワンダフル・ライフ』試写会ご招待

<応募〆:8/30>

9月13日に実施される、映画『僕のワンダフル・ライフ』(9月29日公開)の一般試写会に、5組10名様をご招待します。

日時:9月13日(水)18:30~ (開場18:00)

会場:よみうりホール (東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館7階)



・イベント内容や登壇者が変更、または中止となる場合があります。

・転売、譲渡、及びオークションへの出品等は違法行為となります。



映画『僕のワンダフル・ライフ』情報

ゴールデン・レトリバーの子犬ベイリーの"最愛の人"は、暑い車の中に閉じ込められて苦しんでいるのを救ってくれた、8歳のイーサン少年だった。それ以来、1人と1匹は喜びも悲しみも分かち合い、固い絆で結ばれていく。だが、犬の寿命は人間よりうんと短い。ついに、旅立つ日がきてしまう──はずが、ベイリーの愛は不死身だった!

アメフト選手になる夢を断たれ、初恋の人とも別れてしまったイーサンを心配し、何度も生まれ変わってきたのだ。なぜなら、「イーサンを愛し、幸せにするのが僕の役目」だから! けれども、そう簡単にはイーサンと遭遇できない。ようやく3度目でイーサンとの再会を果たしたベイリーは、自らに与えられた"重要な使命"に気付く。

犬好きはもちろん、人間と動物の不思議な縁に心を揺さぶられた人たちから熱狂的な支持を集め、ニューヨーク・タイムズのベストセラー第1位の座を1年以上キープし、これまでに世界29か国で20の言語に翻訳されている。『HACHI 約束の犬』『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』などで知られる名匠ラッセ・ハルストレム監督最新作。

応募要項

■応募期間:2017年8月23日から2017年8月30日23:59まで ■内容:『僕のワンダフル・ライフ』試写会プレゼント ■当選人数:5組10名様

■応募方法 1.マイナビニュースエンタメch公式Twitterをフォロー

2.ハッシュタグ「#マイナビニュース僕のワンダフル・ライフプレゼント」と、本記事タイトルとURLを付けてツイート(コチラをクリックするとツイートリンクに飛べます)。 当選者には応募締め切り後、マイナビニュースエンタメch公式Twitterからダイレクトメッセージにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。 ※ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。

(C) 2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC

当選条件

