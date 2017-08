8月14日、神奈川・横浜では「Pokémon GO PARK」のほかに、18時から「Pokémon GO STADIUM」も開催されました。担当編集の藤谷さんとPokémon GO PARKでレアポケモンをたんまりゲットしたその足で、Pokémon GO STADIUMの会場となる横浜スタジアムに向かいます。

ちなみに、レアポケモンが大量発生したPokémon GO PARKのレポートは、こちらをご参照ください。

ワクワクドキドキのPokémon GO STADIUM

藤谷: あ、そろそろPokémon GO STADIUMの時間が近づいてきましたよ。横浜スタジアムに行かないと!

岡安: Pokémon GO STADIUMは、イベント内容に関する事前情報がほとんどなかったのですが、おそらく新しい伝説ポケモンの先行レイドバトルだと思います。

藤谷: シカゴのイベントでルギアが出現したのと同じようなものでしょうか。

岡安: そうなんじゃないですかね。今回、新たに追加されるであろう伝説ポケモンは、伝説レイドのティザー映像で登場していたホウオウなのでは? というのがもっぱらの評判です。

藤谷: なるほど。また鳥ですか。入場は抽選によるチケット制でしたが、倍率はかなり高かったようですね。当選者を含む4人まで入れるってことで、SNSでは当選者に「一緒に連れていってー」ってコメントを投げている人をたくさん見ましたよ。

岡安: 会場近くでもスケッチブック持ってアピールしている人がいますね。

藤谷: まるで人気アーティストのコンサート会場のようです。

岡安: 昼はかなり雨が降っていたんですが、Pokémon GO STADIUMの開始時間にはほとんど止んでいてよかったです。屋外イベントは天気が重要ですね。

藤谷: あ、横浜スタジアム内に3つのポケストップがありますよ。ポケモンGOのロゴが入っていて、特別仕様のようです。

岡安: シカゴのイベントでもそうだったんですが、この特別なポケストップを回し、イベント参加者に配布されたQRコードを読み込む必要があります。つまり、QRコードを渡された人しかこのポケストップやジムに接触できないようになっているんです。

藤谷: なるほど。あ、何かスコアボードのビジョンに映りましたよ……って、あああああああああああああああああああああああああああああああああ!!!! ミュウツーだぁぁぁあぁぁぁあああ!!!!

開演とともにLEGENDARY RAIDS(伝説ポケモンのレイドバトル)のトレーラーが流れ出しました

岡安: 本当ですね、ホウオウじゃなかった。これはかなりのサプライズです。とりあえず、ポケストップに接触して、もらったQRコードを読み込ませましょう。

藤谷: あ、ピカチュウのメダルがもらえました。なにこれ、すごく嬉しい!

岡安: ジムにはすでにミュウツーが待ち構えていますね。司会者のカウントダウンに合わせてバトルがスタートします。

貰ったQRコードを読み込ませるとPokémon GO STADIUMのレジストレーションに成功したとの表示が

Pokémon GO STADIUMのメダルをゲット