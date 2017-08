『シンデレラガールズ』、自然体のアイドルたちが見せた53曲スーパーライブ - 5thライブツアーさいたまスーパーアリーナ公演・DAY01

『アイドルマスター シンデレラガールズ』初の全国ライブツアー「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!」の最後を飾るさいたまスーパーアリーナ公演DAY1が、2017年8月12日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された。

本公演には、五十嵐裕美(双葉杏役)、上坂すみれ(アナスタシア役)、桜咲千依(白坂小梅役)、大坪由佳(三村かな子役)、嘉山未紗(脇山珠美役)、木村珠莉(相葉夕美役)、黒沢ともよ(赤城みりあ役)、佐藤亜美菜(橘ありす役)、下地紫野(中野有香役)、洲崎綾(新田美波役)、高田憂希(依田芳乃役)、高橋花林(森久保乃々役)、高森奈津美(前川みく役)、田澤茉純(浜口あやめ役)、立花理香(小早川紗枝役)、都丸ちよ(椎名法子役)、中島由貴(乙倉悠貴役)、新田ひより(道明寺歌鈴役)、のぐちゆり(及川雫役)、花守ゆみり(佐藤心役)、原田彩楓(三船美優役)、原田ひとみ(十時愛梨役)、春瀬なつみ(龍崎薫役)、藤田茜(水本ゆかり役)、牧野由依(佐久間まゆ役)、松井恵理子(神谷奈緒役)、松嵜麗(諸星きらり役)、三宅麻理恵(安部菜々役)、杜野まこ(姫川友紀役)、和氣あず未(片桐早苗役)が出演。出演者30名というだけでも驚きだが、翌日のDAY2には初日とかぶりなしの31名が出演するのだから途方もない話だ。

出演者数がツアー他会場の約倍の人数だからといって、もちろんライブ時間まで2倍にするわけにはいかない。そこで用意された妙案のひとつが、後半に畳みかけるような「Serendipity Medley!!!」のコーナーだった。松嵜が"後半戦は奇跡を見せる"と宣言してスタートしたのは、何を歌うかわからないノンストップの20曲メドレーコーナー(!?)だ。メドレーはステージに登場した着ぐるみ・DJピニャの選曲という趣向でスタート。お菓子が大好きなかな子の「ショコラ・ティアラ」をドーナツの申し子・椎名法子役の都丸ちよがカバーしたり、むーりぃ、が口癖の森久保乃々が「あんずのうた」を歌ったり。内容のほとんどはセットリストを見てもらえばわかるはずだ。

高森が歌った「You're stars shine on me ~For Miku rearrange Mix~」、洲崎が歌った「ミツボシ☆☆★ ~For Minami rearrange Mix~」はアニメ『シンデレラガールズ』BDの限定版特典に収録されたリアレンジカバー。今までは特典CDの世界に限定されていた遊び心をメドレーという形でライブ本編に輸入した形だ。マイナー調で叙情的な美波の「ミツボシ☆☆★」は一度聴いたら忘れられないが、ライブではまず聴けないと思われていた楽曲だけに驚きは大きい。

メドレーを含めればトータル53曲の楽曲(!)を披露した今回のライブ。たとえば「桜の頃」一曲を取り上げても、大阪公演でこの曲の中心になった立花理香と、福岡公演でこの曲を引っ張った高田憂希が新田ひよりの両サイドを固め、この日がアイマスステージ初出演の田澤茉純が参加することで原曲メンバー5人が初めて集結する……といった含みがある。仙台公演で最高に思えた「あんきら!?狂騒曲」を、松嵜と五十嵐が不思議なほど力が抜けた自然体で超えてくる。幕張公演からたったの2週間で、「Neo Beautiful Pain」を信じられないほど進化させた松井が、まだまだ表現に先があることを口にする。

初日の30名中28名がツアー6会場のどこかに出演して、それぞれの地で重ねた時間が、経験と自信となって彼女たちのパフォーマンスを底上げしていることが確かに感じられた。このツアーの全てはこの公演のためにあったのかもしれないと今となっては思うほどだ。逆に、中島が「追い風Running」を歌い終えた後のなりやまないざわめきを聞けば、静岡公演で彼女が登場した衝撃度を追体験できるだろう。ツアーとこの公演は確かにつながっている。

そんな公演にあって特異な立場だったのが、シンデレラガールズのフルライブには初参戦の十時愛梨役・原田ひとみだ。十時愛梨は初代シンデレラガールであり、原田のライブ出演は多くのファンに待望されてきた。ソロ曲のトップを飾った「アップルパイ・プリンセス」を一番待ちわびていたのは、あるいは原田自身かもしれない。4年半ごしの「アップルパイ・プリンセス」が"十時愛梨"の魅力を十全に伝えるものだったとすれば、「Sweet Witches' Night ~6人目はだぁれ~」は原田の歌い手として、表現者としてのポテンシャルを見せつけるもので、歌声に物語を込めるすごさを感じさせてくれた。

石川公演では青木瑠璃子が、公演が大成功したことでSSAのハードルが上がったかもしれないが、必ず乗り越えてみせる、と力強く宣言していた。まずは初日のメンバーがそのハードルを見事にクリアした形だが、初日の本番前に円陣の声掛けを担当した五十嵐裕美はライブを終えて「悔いもないし楽しかったけど、まだ満足していない」と言いきった。佐藤亜美菜は「毎回新しい学びがあって、それを生かす場があることが幸せ」と語った上で、さらに高みを目指すことを宣言した。ツアーで積み重ねてきた全てを出し尽くすようなライブを終えたメンバーたちが、次を、さらなる理想を見据えていたことがとても印象に残った。

今回のアンコール中には、「アイドルマスター シンデレラガールズ 6th Anniversary Memorial Party」が11月19日に開催されることや、10月開始のTVアニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ劇場』のトーク&ライブイベントが2018年3月3日・4日に舞浜アンフィシアターで開催されることが発表された。シンデレラたちのステージのその先を目にする日は、それほど先ではなさそうだ。

が、最後のMCで、松井恵理子がSSAいっぱいに響き渡る声で「明日も笑顔で頑張れよー!」とエールを贈ったところで、はたと我に返った。そういえば明日もあるんだった。全くの別メンバーで同じぐらい、いやあるいはそれ以上にすごいことをやってしまうのだろうか。初日のシンデレラたちが残したパフォーマンスや想いのバトンを、明日の主役たちがどう受け取ってくれるのかを楽しみにしたい。

「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!」さいたまスーパーアリーナ公演DAY1

M-01 : Yes! Party Time!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-02 : アップルパイ・プリンセス / 原田ひとみ

M-03 : 追い風Running / 中島由貴

M-04 : にょわにょわーるど☆ / 松嵜麗

M-05 : たくさん! / 上坂すみれ

M-06 : Flip Flop / 嘉山未紗・新田ひより・のぐちゆり

M-07 : Kawaii make MY day! / 下地紫野・都丸ちよ・藤田茜

M-08 : スローライフ・ファンタジー / 五十嵐裕美

M-09 : 桜の頃 / 嘉山未紗・高田憂希・田澤茉純・立花理香・新田ひより

M-10 : Sweet Witches' Night ~6人目はだぁれ~ / 大坪由佳・高橋花林・都丸ちよ・のぐちゆり・原田ひとみ

M-11 : We're the friends! / 桜咲千依・木村珠莉・黒沢ともよ・洲崎綾・高森奈津美・中島由貴・春瀬なつみ・牧野由依・松井恵理子・和氣あず未

M-12 : キミのそばでずっと / 高田憂希・高橋花林・原田彩楓

M-13 : 薄紅 / 立花理香

M-14 : 祈りの花 / 高田憂希

M-15 : 命燃やして恋せよ乙女 / 花守ゆみり・原田彩楓・三宅麻理恵・和氣あず未

M-16 : 輝く世界の魔法 / 五十嵐裕美・上坂すみれ・大坪由佳・嘉山未紗・佐藤亜美菜・田澤茉純・立花理香・藤田茜・松嵜麗・杜野まこ

M-17 : Bloody Festa / 桜咲千依

M-18 : Neo Beautiful Pain / 松井恵理子

M-19 : マイ・スイート・ハネムーン / 牧野由依

M-20 : With Love / 中島由貴・藤田茜・松嵜麗・杜野まこ

M-21 : Near to You / 下地紫野・高田憂希・高橋花林・都丸ちよ・新田ひより・のぐちゆり・花守ゆみり・原田彩楓・原田ひとみ・三宅麻理恵

M-22 : 銀のイルカと熱い風 / 佐藤亜美菜・洲崎綾・立花理香・春瀬なつみ・牧野由依・和氣あず未

【Serendipity Medley!!!】

M-23 : お願い!シンデレラ -JAZZ Rearrange Mix- / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-24 : メロウ・イエローによる「Happy×2 Days」 / 下地紫野・都丸ちよ・藤田茜

M-25 : 大人達が歌う「LET'S GO HAPPY!!」 / 花守ゆみり・原田彩楓・三宅麻理恵・和氣あず未

M-26 : ドーナツによる「ショコラ・ティアラ」 / 都丸ちよ

M-27 : 愛情たーっぷりな「Naked Romance」 / 牧野由依

M-28 : 相方の歌を歌う「メルヘンデビュー!」 / 花守ゆみり

M-29 : 森久保が歌う「あんずのうた」 / 高橋花林

M-30 : 子供達による「みんなのきもち」 / 黒沢ともよ・佐藤亜美菜・春瀬なつみ

M-31 : 3人娘による「花簪 HANAKANZASHI」 / 嘉山未紗・田澤茉純・新田ひより

M-32 : セクシーが歌う「DOKIDOKIリズム」 / のぐちゆり・和氣あず未

M-33 : あんきらによる「shabon song」 / 五十嵐裕美・松嵜麗

M-34 : LOVE LAIKAが歌う「-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律」 / 上坂すみれ・洲崎綾

M-35 : 絆の「Never say never」 / 松井恵理子

M-36 : You're stars shine on me ~For Miku rearrange Mix~ / 高森奈津美

M-37 : ミツボシ☆☆★ ~For Minami rearrange Mix~ / 洲崎綾

M-38 : フレッシュな「メッセージ」 / 嘉山未紗・高橋花林・田澤茉純・都丸ちよ・中島由貴・新田ひより・のぐちゆり・花守ゆみり・原田彩楓・藤田茜

M-39 : パッションが歌う「Nation Blue」 / 木村珠莉・高田憂希・松嵜麗・杜野まこ・和氣あず未

M-40 : クールが歌う「アタシポンコツアンドロイド」 / 上坂すみれ・桜咲千依・佐藤亜美菜・洲崎綾・松井恵理子

M-41 : キュートが歌う「Orange Sapphire」 / 五十嵐裕美・大坪由佳・高森奈津美・立花理香・牧野由依

M-42 : お願い!シンデレラ -JAZZ Rearrange Mix- / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-43 : Take me☆Take you / 高田憂希・高橋花林・高森奈津美・花守ゆみり・原田彩楓・三宅麻理恵

M-44 : モーレツ★世直しギルティ! / のぐちゆり・和氣あず未

M-45 : メルヘン∞メタモルフォーゼ! / 三宅麻理恵

M-46 : あんきら!?狂騒曲 / 五十嵐裕美・松嵜麗

M-47 : Nothing but You / 上坂すみれ・下地紫野・高森奈津美・松井恵理子

M-48 : 生存本能ヴァルキュリア / 桜咲千依・木村珠莉・佐藤亜美菜・洲崎綾・中島由貴

M-49 : ハイファイ☆デイズ / 大坪由佳・黒沢ともよ・佐藤亜美菜・高森奈津美・田澤茉純・春瀬なつみ・杜野まこ

M-50 : 夕映えプレゼント / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

【ENCORE】

EC-01 : EVERMORE / 五十嵐裕美・上坂すみれ・桜咲千依・佐藤亜美菜・立花理香・都丸ちよ・新田ひより・のぐちゆり・原田彩楓・藤田茜・松嵜麗・三宅麻理恵・杜野まこ・和氣あず未

EC-02 : M@GIC☆ / 大坪由佳・嘉山未紗・木村珠莉・黒沢ともよ・下地紫野・洲崎綾・高田憂希・高橋花林・高森奈津美・田澤茉純・中島由貴・花守ゆみり・春瀬なつみ・牧野由依・松井恵理子

EC-03 : お願い!シンデレラ / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

