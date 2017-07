『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズ6回目となるライブイベント、「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVELIVE 6th STAGE」が、5月27・28日の2日間にわたり埼玉・メットライフドームにて行われた。

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVELIVE 6th STAGE」

出演者は、ST☆RISHから、一十木音也役の寺島拓篤、聖川真斗役の鈴村健一、四ノ宮那月役の谷山紀章、一ノ瀬トキヤ役の宮野真守、神宮寺レン役の諏訪部順一、来栖翔役の下野紘、愛島セシル役の鳥海浩輔。QUARTET NIGHTから、寿嶺二役の森久保祥太郎、黒崎蘭丸役の鈴木達央、美風藍役の蒼井翔太、カミュ役の前野智昭。そして、ライブ初参加となるHE★VENSの、鳳瑛一役の緑川光、皇綺羅役の小野大輔、帝ナギ役の代永翼、鳳瑛二役の内田雄馬、桐生院ヴァン役の高橋英則、日向大和役の木村良平、天草シオン役の山下大輝。 総勢18名のキャスト陣が勢揃いした記念すべきライブの、2日目の模様をレポートする。

アニメの名場面を彷彿とさせるワンシーンも飛び出す、趣向が凝らされた演出

アリーナの中央のステージに設置された巨大バルーンが弾け、中からST☆RISHの7名が登場。1曲目の「マジLOVEレジェンドスター」から早くもファンのテンションは最高潮だ。続いて、メインステージから真っ白な後光を背に受けQUARTET NIGHTが登場。単独ライブを成功させ、貫禄を帯びたステージングで「QUARTET★NIGHT」を歌い上げる。

宮野が、降り注ぐ雨に濡れる演出の中、最新アニメOP曲の「テンペスト」を披露した後、再びQUARTET NIGHTが登場。ここから彼らの独壇場が始まる。「KILLER KISS」、「ハルハナ」に続いて、前野が愛らしいダンスで魅せる「Melting of snow」、森久保の妖艶な腰つきに観客の目が釘付けになった「オン・ユア・マーク!」、鈴木の重厚な歌声で聴かせる「BE PROUD」、そしてお尻をフリフリするダンスがチャーミングな蒼井の「シンクロニズム」で、それぞれにファンを魅了した。

続いてシャイニング事務所のスペシャルユニットとしての楽曲、「DAY DREAM」、「NIGHT DREAM」が披露され、シャイニングダンサー達のパフォーマンスが行われた後は、ST☆RISH各メンバーのソロコーナーへ。「Be the light!」で宮野は「今日はHAYATOを連れてきました!『おはやっほー!』」と叫び、下野はタオルを振り回して「初恋をまた始めよう」を熱唱。「Tears in love」ではエレクトリックピアノ、アコースティックギター、ヴィオラの優しい音色と谷山の歌声が融けあい、「Give Me True Love」で諏訪部は、バランススクーターで華麗にステージを駆け巡った。

黒猫が煙幕に包まれ、鳥海が登場する「甘美なるアルカディア」や、大量の噴水の中で鈴村が歌う「I swear...」など、それぞれに凝った演出が繰り広げられる。「Brilliant Days」ではキッズダンサーが登場し、寺島が彼らと手を繋いで歌う微笑ましい場面も見られた。曲が終わると、宮野が「音也~!」と寺島へ呼びかけ、振り向いた寺島が宮野と抱きしめあう。テレビアニメで失踪した音也がST☆RISHメンバーと出会った瞬間を彷彿とさせた場面であった。

「サヨナラ満塁ホームランのような、記憶に残るライブを」

ここでQUARTET NIGHTの4名も登場し、11名で改めて「マジLOVELIVE 6th STAGEへようこそ!」とファンへ挨拶。埼玉県出身の嶺二にちなんで森久保は「嶺ちゃんの地元、埼玉へようこそ!」とコメントし、大の野球好きの前野は「西武ライオンズの本拠地であるここメットライフドームで、9回裏ツーアウトからの逆転サヨナラ満塁ホームランのような、皆様の記憶に残るライブをお届けできればと思います」とコメントし、笑いを誘う。その上で、「などと野球の話をすると思ったか愚民ども!!」とお馴染みのセリフを付け加えるのも忘れない。シャイニング事務所のアイドル11名が揃ったところで、「マジLOVE1000%」をQUARTET NIGHTも含めた11人で披露。11色のペンライトの光で満たされた会場と、コールアンドレスポンスで一つになった。

11名が退場すると、暗転した場内に瑛一の高笑いが響きだす。7つのリフターが出現し、そこにHE★VENSの7名が立っていた。緑川の「聴け! 俺たちの歌を!」の声から、「HE★VENS GATE -Beginning of the Legend-」がスタート。物々しい登場の演出は、アニメ3期の衝撃的なHE★VENSの登場シーンを思わせた。

一転して、HE★VENSのMCコーナーは和やかなムードで始まる。キャスト陣がこの日のために髪型などをキャラクターに寄せてきた、という話題の中、緑川は瑛一に合わせ自身の口元にホクロを描いてきたことを他のメンバーから明かされていた。MC明けの「HE★VENLY PARADE」ではアリーナを巡るトロッコに乗り、笑顔のメンバー達がファンへ手を振っていた。